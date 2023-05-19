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港聞

港聞二

陳朗昇：問警身分因憂資料再泄 控方指警沒攝錄器材 陳：可用手機拍，發生過

【明報專訊】去年旺角麥花臣場館舉行元朗朗屏邨業主大會，記協主席陳朗昇被控在場外阻差辦公，昨在西九龍裁判法院續審。陳被指案發時大聲說話兼情緒高漲、拒絕出示身分證，他自辯稱當時遲到及趕着入場直播，他知道不能抗拒警方查身分證，但其身分證曾在直播遭公開，故要小心問及警方資料，若有差池都可跟進投訴。控方質疑，陳被警員截查時，雙方並非手持攝錄器材或正在直播。陳作供完畢，案件押後至7月21日結案陳辭。

稱女警「閃過」委任證未答編號

便衣警長「沒警誡下」拘捕

被告陳朗昇（42歲）昨日供稱，去年9月7日，便衣女警26781步近他說「先生，身分證」，女警三度快速展示相信是委任證的證件，其間沒回答他詢問警員編號等資料；軍裝男警介入後，陳取出載有身分證的銀色卡套欲配合，並指出軍裝警的肩上有編號，與便裝警有別。陳續指，另一便衣警長其後到場叫他合作一點，他未及查看其委任證，同樣追問對方身分，警長在沒警誡下稱「拉佢」，他隨即被捕。

被指吵鬧 稱戴口罩需大聲說話

對於被指「大吵大鬧」，陳朗昇稱自己和警員「身高有距離」，他們亦戴口罩，故需大聲說話，又指警員沒警告他阻差辦公；而由於其身分證曾在直播時遭公開，故要小心向警方詢問資料，以便日後跟進。陳指過往警員被詢問下均提供警員資料和截查原因，包括身上佩戴委任證，在直播遭公開身分證該次，警員也有表明隸屬區份。他補充，就2019年12月遭警方公開身分證一事，私隱專員公署調查後指警員做法不當，警方亦表示訓誡警員。

控方盤問下，陳指女警短暫「閃過」出示委任證時，他只見制服相片和姓氏，為免尷尬，他沒靠近女警細看證件。控方質疑，陳一直向女警索取編號等資料，但為何陳未知悉，突然願出示身分證？陳回應稱，當有軍裝警員前來協助，女警自稱屬旺角公眾活動組，他便開始相信女子是警員。

為何沒叫警勿公開身分證？

陳：「唔警告警察」免麻煩

控方質疑，陳朗昇當時並非做直播，女警沒拿攝影器材，陳擔心資料遭人披露有何基礎？陳稱，警方可能以手機拍攝，強調上述事件的確有發生過。陳否認以詢問警員駐守區份作藉口，而拒絕順從警方要求及阻撓。被問到為何沒叫警方不要公開其身分證，陳稱「我唔會警告警察」，否則令事情變得麻煩。控方另播放獲准保釋後的直播片段，質疑他沒提到追問女警編號的經過。陳解釋，他在警署被羈押11個小時並感疲倦，直播主要講述印象較深刻的被捕過程。

【案件編號：WKCC 3375/22】

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