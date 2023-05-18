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港聞二

【Emily】撐同性婚姻者10年增至六成 71%支持性向歧視立法 反對者跌至6%

【明報專訊】噚日（17日）係「國際不再恐同日」，香港大學法律學院比較法與公法研究中心、香港中文大學性小眾研究計劃同埋北卡羅來納大學法學院，喺過去10年做咗一個聯合研究，關於香港公眾對同性伴侶權利嘅睇法。最新研究發現，香港市民支持同性婚姻有上升趨勢，由2013年嘅38%，大升至今年嘅60%，增加咗22個百分點。

研究由2013年開始，分別喺2013年、2017年同埋今年做電話訪問，今年嘅調查於1月至2月期間以電話調查方式，訪問1551名18歲或以上香港居民。結果發現，有17%人唔支持同性婚姻，23%嘅人持中立態度。

學者：同志媒體呈現增 公眾意見變

研究亦有問關於支持性傾向反歧視立法，今年有71%人支持，反對嘅有6%，中立嘅有23%。Emily發現，由2013年開始，支持嘅人有上升趨勢；反對嘅就大幅下降，由2013年嘅21%下跌到今年嘅6%；中立者就由2013年嘅21%，下跌至2017年嘅17%，再回升至今年嘅23%。

有份研究嘅港大法律學院副教授羅愷麗認為，雖然有71%嘅港人支持立法防止性傾向歧視，但港府仲未制定，認為同性伴侶都仲係繼續被排斥於婚姻之外。美國北卡羅來納大學法律學院教授劉浩寧就認為，過去10年發生好多變化，香港法院因為保護同性伴侶嘅裁決而成為頭條新聞，再加埋香港本地及全球媒體中同性戀者嘅呈現都有所增加，所以構成研究入面發現嘅公眾意見轉變。

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