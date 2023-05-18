易服戴假髮扮女人 訛稱速遞潛入大廈 攜卡式爐登門焚紙 男子疑求愛不遂縱火就擒

曾是補習社師生關係

被捕男子姓林，27歲。據了解，林報稱學生，數年前在一間補習社任職導師，結識當時的補習社學生、現年20歲印度裔女事主，林其後辭去補習社工作，之後雙方沒有聯絡。

直至去年中，林透過WhatsApp向女事主示愛，但遭對方拒絕。疑有人因求愛不遂，曾經多次上門滋擾。女事主父親於周日（14日）透過寓所外閉路電視看到懷疑林曾在單位門外淋天拿水，其後已就事件報警。現場消息稱，涉縱火男子已是第三次潛入大廈，今次更易服戴上假髮，男扮女裝手持鮮花，訛稱速遞員進入大廈。

現場為羅便臣道3號羅便臣花園大廈，昨晨8時許，女事主52歲父親發現門外警報器啟動，開門查看時發現一名男子在門外，以卡式石油氣爐燃燒雜誌紙張，事主父親即以滅火筒將火救熄，其後追出與保安員在大廈外截獲該可疑男子。警方到場調查，以涉嫌縱火拘捕該男子，並將他帶署扣留調查，事件中無人受傷。

先後3次滋擾 疑曾淋天拿水

警方在單位門外走廊檢獲卡式石油氣爐，地上有燒剩紙張灰燼，案件列作縱火案，交由中區警區刑事調查隊跟進。