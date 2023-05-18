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包致金侄女扔女傭財物毁車案 辯方稱事前遭父弄傷 菲傭：清蟑螂丟垃圾後被鎖門外

【明報專訊】終審法院非常任法官包致金的侄女Amina Mariam Bokhary，涉將菲傭的胸圍、銀包等物品從寓所扔落樓，導致3輛私家車受損，原被控4項刑事損壞罪及1項盜竊罪。審訊期間，控方指其中一輛私家車車主不欲上庭追究，故撤銷兩項刑毁罪，令Amina面對控罪減至3項。此外，涉事菲傭同意事發前一晚，Amina曾被父親推撞，但指Amina當時已將她趕出寓所外，故不清楚Amina傷勢如何。

有車主不追究 Amina控罪5變3

本案審訊料需時3天，昨於東區裁判法院開審。控方首先傳召菲傭Castillon Pacita Bandiola作供。Pacita操菲律賓他加祿語，於2022年12月受聘於被告Amina Mariam Bokhary的母親，居於跑馬地一個屋苑9樓單位。

Pacita稱與Amina的關係不佳，Amina曾經在凌晨時分叫醒她，指廚房內有蟑螂，要她清潔廚房。不久Amina將她趕出寓所，鎖門不准她入內。

菲傭稱凌晨被趕出屋 大堂徘徊

控罪發生於2022年12月13日，Pacita指事發前一晚，Amina叫她清除蟑螂，翌日凌晨近2時命令她外出丟垃圾。Pacita步出寓所丟垃圾後，Amina鎖上寓所門，她唯有在屋苑大堂徘徊。至凌晨4時，屋苑保安通知她前往停車場。她發現自己的物品散落在停車場內，包括胸圍、內衣、手機、相簿和匯款往菲律賓的單據等，警方隨後到場。

菲傭否認獲包機票上庭「說故事」

Amina聞言發笑

在辯方盤問下，Pacita透露Amina和其父親關係不佳，偶爾遭父親推撞。辯方呈上傷勢照片，指Amina當晚遭父親弄傷前額和手。Pacita表示，如果照片內容屬實，她不會覺得意外。辯方一度質疑，警方向Pacita提供免費食物、往返菲律賓的機票和2800元現金，旨在讓她上庭「說故事」，惟她否認說法。辯方進一步指Pacita獲安排乘坐商務艙來港作供，惟她再次否認，Amina在庭上發出陣陣笑聲。聆訊今續。

【案件編號：ESCC2524/22】

相關字詞﹕盜竊罪 刑事毀壞 終審法院 包致金侄女

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