核酸檢測基因排序 辨新菇種助治中毒山客

52歲婦人去年9月3日在家進食菇類約3小時後，出現發冷、出汗、屙嘔等徵狀，翌日往伊利沙伯醫院急症室求醫，初步化驗只能辨別出該菇的「屬（genus）」，卻無法確定品種（species），醫生臨牀評估疑涉「毒蕈鹼（Muscarine）」毒素。病人樣本其後送往醫管局毒理學參考化驗室，發現該野菇基因排序與去年7月一份文獻發表的新品種「絲蓋傘屬真菌」極相似，該品種首先於海南省萬寧市長豐鎮發現，文獻亦指該野菇帶有毒蕈鹼，與病人情况脗合，故可鎖定屬該新品種。

臨牀評估八成準 難辨罕見菇

以往菇菌中毒分析主要靠醫生臨牀評估、真菌學家辨認菇菌及尿液或血液化驗毒素，準確率七至八成，但有時仍難以辨別確實菇種，例如涉及本港罕見菇種，或有關菇菌被煮爛或切碎至難以辨認等。醫管局於2018年引入核酸檢測及基因排序技術，至2020年發展至臨牀恒常服務，為菇菌中毒病人樣本做基因分析，再與國際基因庫比對，最快即日有結果，每次成本數百元。

曾助辨一名植物中毒患者

張耀君稱，局方以有關技術已為逾90個真菌樣本檢測，全部均能大致辨認菇種，其中逾八成更能準確辨別品種，又稱菇菌中毒個案一般均能靠臨牀斷症，但該技術可讓醫生更有信心治療，也可減少不必要檢查。至於將來應用，他稱去年底曾以此技術辨別一名植物中毒患者，日後將發展有關方向，亦將測試使用第二及第三代基因測序，可同時辨別多種真菌及加快化驗速度，並會開發鵝菌毒素快速基因測試。