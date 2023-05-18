歐家榮：港新冠二次感染率11% 相距中位數276天 譚德塞：日後或現更致命病原體

【明報專訊】世界衛生組織本月初宣布解除因應新冠病毒的「國際關注的突發公共衛生事件」狀態，本港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日在醫管局研討大會總結本港疫情時表示，香港新冠個案的二次感染率為11%，患者兩次感染相距中位數約為9個月；他又表示，防護中心目前已無法計算病死率，改以分析死亡宗數升跌評估新冠病毒活躍度。世衛總幹事譚德塞昨以視像方式在本港舉行的「亞洲醫療健康高峰論壇」上致辭，他提醒即使世衛解除新冠最高級別警戒，日後亦或出現更致命的病原體。
院舍二次感染遠高於社區長者
歐家榮昨日在醫管局研討大會上引述本地數據稱，截至今年1月底，本港二次感染患者的兩次感染相距日數介乎31天至1054天，即最短及最長分別相隔1個月及2.9年再感染，中位數及平均數分別為276天及264天；二次感染死者的兩次感染相距日數則介乎89天至598天，即約3個月及1.6年。另外，院舍二次感染率為71.7%，遠高於社區長者的6.1%。
第五波病死率回落至0.47% 去年6月至今年1月為0.23%
至於病死率，歐家榮稱，第五波疫情病死率回落至0.47%（見表），若將第五波以去年6月為界分為兩個階段，第二階段病死率遠低於首階段，原因是當時本港已具混合免疫保護。他另引述本地研究稱，本港私營院舍於第五波疫情首階段的罹患率（attack rate）高於資助院舍，相信是與私營院舍接種率較低有關。
改以死亡數分析病毒活躍度
歐家榮其後接受本報查詢時稱，年初院舍出現大規模感染，加上院舍檢測較頻繁，故院舍長者被驗出再度感染的機率較高。他又說，一般接種疫苗或感染後3個月內會較少再次感染，而且本港每一個高峰期相隔約半年，故兩次感染主要相距約半年至9個月。另外，他指本港現時毋須要求新冠病人呈報，防護中心已無法計算病死率，改為以分析死亡宗數升跌評估病毒活躍程度。
另外，亞洲醫療健康高峰論壇昨亦在港舉行，特首李家超致辭時表示，世衛早前宣布結束新冠病毒作為「國際關注的突發公共衛生事件」，本港及世界各地的生活復常，對此可鬆一口氣（relieved），但他稱這不代表病毒會永遠消失，本港仍須準備迅速回應不同公共衛生危機。
譚德塞於論壇以視像講話稱，新冠在過去3年影響社會、經濟、商業及政治穩定，雖然新冠已非國際關注的公共衛生事件，但日後或出現更致命的病原體，世衛已提出行動框架，各國也正商議有關協議，讓世界更安全應對各種緊急情况。
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