歐家榮：港新冠二次感染率11% 相距中位數276天 譚德塞：日後或現更致命病原體

院舍二次感染遠高於社區長者

歐家榮昨日在醫管局研討大會上引述本地數據稱，截至今年1月底，本港二次感染患者的兩次感染相距日數介乎31天至1054天，即最短及最長分別相隔1個月及2.9年再感染，中位數及平均數分別為276天及264天；二次感染死者的兩次感染相距日數則介乎89天至598天，即約3個月及1.6年。另外，院舍二次感染率為71.7%，遠高於社區長者的6.1%。

第五波病死率回落至0.47% 去年6月至今年1月為0.23%

至於病死率，歐家榮稱，第五波疫情病死率回落至0.47%（見表），若將第五波以去年6月為界分為兩個階段，第二階段病死率遠低於首階段，原因是當時本港已具混合免疫保護。他另引述本地研究稱，本港私營院舍於第五波疫情首階段的罹患率（attack rate）高於資助院舍，相信是與私營院舍接種率較低有關。

改以死亡數分析病毒活躍度

歐家榮其後接受本報查詢時稱，年初院舍出現大規模感染，加上院舍檢測較頻繁，故院舍長者被驗出再度感染的機率較高。他又說，一般接種疫苗或感染後3個月內會較少再次感染，而且本港每一個高峰期相隔約半年，故兩次感染主要相距約半年至9個月。另外，他指本港現時毋須要求新冠病人呈報，防護中心已無法計算病死率，改為以分析死亡宗數升跌評估病毒活躍程度。

另外，亞洲醫療健康高峰論壇昨亦在港舉行，特首李家超致辭時表示，世衛早前宣布結束新冠病毒作為「國際關注的突發公共衛生事件」，本港及世界各地的生活復常，對此可鬆一口氣（relieved），但他稱這不代表病毒會永遠消失，本港仍須準備迅速回應不同公共衛生危機。

譚德塞於論壇以視像講話稱，新冠在過去3年影響社會、經濟、商業及政治穩定，雖然新冠已非國際關注的公共衛生事件，但日後或出現更致命的病原體，世衛已提出行動框架，各國也正商議有關協議，讓世界更安全應對各種緊急情况。