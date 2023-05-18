明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

歐家榮：港新冠二次感染率11% 相距中位數276天 譚德塞：日後或現更致命病原體

【明報專訊】世界衛生組織本月初宣布解除因應新冠病毒的「國際關注的突發公共衛生事件」狀態，本港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日在醫管局研討大會總結本港疫情時表示，香港新冠個案的二次感染率為11%，患者兩次感染相距中位數約為9個月；他又表示，防護中心目前已無法計算病死率，改以分析死亡宗數升跌評估新冠病毒活躍度。世衛總幹事譚德塞昨以視像方式在本港舉行的「亞洲醫療健康高峰論壇」上致辭，他提醒即使世衛解除新冠最高級別警戒，日後亦或出現更致命的病原體。

院舍二次感染遠高於社區長者

歐家榮昨日在醫管局研討大會上引述本地數據稱，截至今年1月底，本港二次感染患者的兩次感染相距日數介乎31天至1054天，即最短及最長分別相隔1個月及2.9年再感染，中位數及平均數分別為276天及264天；二次感染死者的兩次感染相距日數則介乎89天至598天，即約3個月及1.6年。另外，院舍二次感染率為71.7%，遠高於社區長者的6.1%。

第五波病死率回落至0.47% 去年6月至今年1月為0.23%

至於病死率，歐家榮稱，第五波疫情病死率回落至0.47%（見表），若將第五波以去年6月為界分為兩個階段，第二階段病死率遠低於首階段，原因是當時本港已具混合免疫保護。他另引述本地研究稱，本港私營院舍於第五波疫情首階段的罹患率（attack rate）高於資助院舍，相信是與私營院舍接種率較低有關。

改以死亡數分析病毒活躍度

歐家榮其後接受本報查詢時稱，年初院舍出現大規模感染，加上院舍檢測較頻繁，故院舍長者被驗出再度感染的機率較高。他又說，一般接種疫苗或感染後3個月內會較少再次感染，而且本港每一個高峰期相隔約半年，故兩次感染主要相距約半年至9個月。另外，他指本港現時毋須要求新冠病人呈報，防護中心已無法計算病死率，改為以分析死亡宗數升跌評估病毒活躍程度。

另外，亞洲醫療健康高峰論壇昨亦在港舉行，特首李家超致辭時表示，世衛早前宣布結束新冠病毒作為「國際關注的突發公共衛生事件」，本港及世界各地的生活復常，對此可鬆一口氣（relieved），但他稱這不代表病毒會永遠消失，本港仍須準備迅速回應不同公共衛生危機。

譚德塞於論壇以視像講話稱，新冠在過去3年影響社會、經濟、商業及政治穩定，雖然新冠已非國際關注的公共衛生事件，但日後或出現更致命的病原體，世衛已提出行動框架，各國也正商議有關協議，讓世界更安全應對各種緊急情况。

相關字詞﹕新冠病毒

上 / 下一篇新聞

港小學生閱讀力全球第二 開卷興趣遜30地區
港小學生閱讀力全球第二 開卷興趣遜30地區
家長閱讀興趣包尾 「貧乏」比例升至24%
家長閱讀興趣包尾 「貧乏」比例升至24%
圖書館作品下架 諮詢委員倡可上訴
圖書館作品下架 諮詢委員倡可上訴
周守仁盼教區成橋樑 推復和「治癒」分歧
周守仁盼教區成橋樑 推復和「治癒」分歧
火人案上訴 控辯爭拗動武可能 律政司指未考慮事主或受挑釁 答辯方：若施襲係咪告事主先啱
火人案上訴 控辯爭拗動武可能 律政司指未考慮事主或受挑釁 答辯方：若施襲係咪告事主先啱
涉金鐘理大衝突 准保釋 事隔4年 兩青年被控暴動罪
涉金鐘理大衝突 准保釋 事隔4年 兩青年被控暴動罪
6米工作台解船鏈 船廠退休工墮斃
6米工作台解船鏈 船廠退休工墮斃
隨手捉鴿折翼斷正 六旬漢涉虐畜被捕
隨手捉鴿折翼斷正 六旬漢涉虐畜被捕
涉非禮孕婦督察稱因錢爭執 事主夫信兩人無曖昧
涉非禮孕婦督察稱因錢爭執 事主夫信兩人無曖昧
陳朗昇涉阻差案 警：拘捕時激動有意逃走
陳朗昇涉阻差案 警：拘捕時激動有意逃走
新皇崗研「合作查驗」 稱資料不共享 自助通道查一次證件 須授權港深用個人資料
新皇崗研「合作查驗」 稱資料不共享 自助通道查一次證件 須授權港深用個人資料
機場東莞物流園運作一月 國泰、華航5企使用
機場東莞物流園運作一月 國泰、華航5企使用
租豪宅營運網戀詐騙 家庭式集團15人落網
租豪宅營運網戀詐騙 家庭式集團15人落網
港燈6月燃料費減6仙 每度電費續超兩元
港燈6月燃料費減6仙 每度電費續超兩元
葉劉指高球場發展顧問費高 甯漢豪：只佔項目開支3%
葉劉指高球場發展顧問費高 甯漢豪：只佔項目開支3%
黎智英聘Tim Owen覆核案明裁決
黎智英聘Tim Owen覆核案明裁決
核酸檢測基因排序 辨新菇種助治中毒山客
核酸檢測基因排序 辨新菇種助治中毒山客
包致金侄女扔女傭財物毁車案 辯方稱事前遭父弄傷 菲傭：清蟑螂丟垃圾後被鎖門外
包致金侄女扔女傭財物毁車案 辯方稱事前遭父弄傷 菲傭：清蟑螂丟垃圾後被鎖門外
涉尿片期貨違商品說明 消息：Baby-clan負責人被捕
涉尿片期貨違商品說明 消息：Baby-clan負責人被捕
易服戴假髮扮女人 訛稱速遞潛入大廈 攜卡式爐登門焚紙 男子疑求愛不遂縱火就擒
易服戴假髮扮女人 訛稱速遞潛入大廈 攜卡式爐登門焚紙 男子疑求愛不遂縱火就擒
要脅公開性感照 男護恐嚇罪成
要脅公開性感照 男護恐嚇罪成
社民連副主席 涉違口罩令提堂
社民連副主席 涉違口罩令提堂
大灣區GBA專題：港車北上 須先了解領牌交通規則
大灣區GBA專題：港車北上 須先了解領牌交通規則
大灣區GBA專題：佛山暨大港澳子弟學校招生
大灣區GBA專題：佛山暨大港澳子弟學校招生
大灣區GBA專題：2022灣創節閉幕 港校宣傳涼茶獲讚
大灣區GBA專題：2022灣創節閉幕 港校宣傳涼茶獲讚
養和新技術矯視 睜眼10秒完成
養和新技術矯視 睜眼10秒完成
【Emily】撐同性婚姻者10年增至六成 71%支持性向歧視立法 反對者跌至6%
【Emily】撐同性婚姻者10年增至六成 71%支持性向歧視立法 反對者跌至6%
【Emily】話雪卵等要廿萬太貴 林琳促政府增支援
【Emily】話雪卵等要廿萬太貴 林琳促政府增支援
【Emily】私隱署短片賽 田家炳生「打機泄資料」奪冠
【Emily】私隱署短片賽 田家炳生「打機泄資料」奪冠
【Emily】致辭「性感」聲沙 盧寵茂利申冇中招
【Emily】致辭「性感」聲沙 盧寵茂利申冇中招
【Emily】模範警犬媽媽誕六BB
【Emily】模範警犬媽媽誕六BB
【Emily】友師計劃完結後設校友會 助高中就學
【Emily】友師計劃完結後設校友會 助高中就學
【Emily】撐區改 梁美芬黃雨照擺街站
【Emily】撐區改 梁美芬黃雨照擺街站