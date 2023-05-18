葉劉指高球場發展顧問費高 甯漢豪：只佔項目開支3%

稱項目團隊可逾百人

前期評估「比較粗略」

葉劉淑儀昨在立法會大會提出口頭質詢，指現時政府主導大型工程項目都會聘顧問公司進行設計與建築的研究工作，這些公司收費高昂，需時亦長，政府工務部門內又有大量合資格工程師可勝任有關工作，質疑為何聘顧問公司。甯漢豪回應稱，大型工務工程的顧問研究和設計費用，一般只佔整個項目開支約2%至3%，又稱項目研究往往涉及不同範疇，包括規劃、工程設計、勘測、環境影響評估、交通影響等，項目團隊可能要60至70人，甚至要超過100名專業和技術人員，政府聘用顧問有助控制工務部門編制，調配人手亦較靈活。

甯漢豪又稱，粉嶺高球場項目初期的建築密度較低，後來當局認為要善用土地，增加密度，給顧問公司的指示不同，直至去年才有土地用途建議交給城規會，「一個項目由醞釀到有土地用途建議，可能有不同階段的評估，前期是比較粗略」。她說，政府已努力控制成本，以新田科技城為例，原本於2019年做規劃及工程研究，冀於2025年開始土地平整，現已壓縮至明年起平整。

甯說，政府已審視超過480項工程項目，原本合共預算成本約9800億元，最終可節省約1600億元。