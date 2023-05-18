港燈6月燃料費減6仙 每度電費續超兩元

【明報專訊】港燈連續3個月（3至5月）增加燃料調整費後，昨日公布6月下調每度電的燃料調整費6仙，由91.7仙降至85.7仙，而每度電淨電費仍處兩元以上水平。港燈投資主席霍建寧昨於股東會指出，電價燃料調整費已升至接近見頂，6月起調減燃料費減輕用戶負擔，料全年有機會續跌，估計燃料費高峰期已過。另一邊廂，中電表示6月燃料費將於日內公布，又稱若國際燃料價格今年維持平穩，燃料調整費預料將下調，減輕客戶電費壓力。
「高峰已過」 料年內再跌
港燈發言人昨日表示，繼今個月每度電提供1.1仙「燃料費特別回扣」後，將進一步調低6月的燃料調整費，由5月每度電91.7仙下調6仙，6月每度電85.7仙。6月費用是過去3個月（3至5月）以來最低，同時高於今年1月及2月的82.5仙。
發言人稱隨着國際燃料價格持續回落，港燈燃料調整費也按機制下調，除非市場有重大變化，相信燃料調整費高峰期已過；根據《管制計劃協議》，燃料調整費實報實銷，港燈不會從中獲利。
港燈6月燃料費為每度電85.7仙，連同基本電費114.5仙，每度電淨電費為200.2仙，仍處於2元以上水平。
中電表示，6月燃料調整費日內公布，若屆時高於每度電62.8仙便會封頂，倘低於62.8仙則採該月實際燃料調整費用作計算電價。中電早前公布，今年4至6月為所有客戶提供「燃料費特別回扣」，客戶支付的燃料費不高於每度電62.8仙。
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