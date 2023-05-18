港燈6月燃料費減6仙 每度電費續超兩元

「高峰已過」 料年內再跌

港燈發言人昨日表示，繼今個月每度電提供1.1仙「燃料費特別回扣」後，將進一步調低6月的燃料調整費，由5月每度電91.7仙下調6仙，6月每度電85.7仙。6月費用是過去3個月（3至5月）以來最低，同時高於今年1月及2月的82.5仙。

發言人稱隨着國際燃料價格持續回落，港燈燃料調整費也按機制下調，除非市場有重大變化，相信燃料調整費高峰期已過；根據《管制計劃協議》，燃料調整費實報實銷，港燈不會從中獲利。

港燈6月燃料費為每度電85.7仙，連同基本電費114.5仙，每度電淨電費為200.2仙，仍處於2元以上水平。

中電表示，6月燃料調整費日內公布，若屆時高於每度電62.8仙便會封頂，倘低於62.8仙則採該月實際燃料調整費用作計算電價。中電早前公布，今年4至6月為所有客戶提供「燃料費特別回扣」，客戶支付的燃料費不高於每度電62.8仙。