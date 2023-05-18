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港聞

港聞二

租豪宅營運網戀詐騙 家庭式集團15人落網

【明報專訊】警方破獲一個家庭式營運的網戀詐騙集團，前日（16日）起一連兩日行動，拘捕涉嫌串謀詐騙及洗黑錢的15人。警方指部分被捕人為情侶或親屬關係，負責管帳、誘騙受害人及操控傀儡戶口等分工，又在沙田租用複式豪宅單位作營運中心。集團以本地男性為主要目標，去年1月至今年4月有155人受騙，涉款逾2100萬元。其中單一最大宗涉款100萬元的案件，疑犯涉指示事主處理來歷不明轉帳並訛稱可獲手續費，利用事主協助清洗犯罪得益。

涉逾2100萬元155事主

兄弟操控母管資金

警方昨日交代案情指出，案中疑犯涉在不同社交平台尋找目標，認識受害人後展開追求攻勢及建立網戀關係，其間冒充不同國藉人士，以財困、染病或需繼承遺產等理由，要求受害人轉帳至傀儡戶口，雙方未曾見面。案中有154男1女受騙，年齡介乎18至43歲，涉及損失介乎1500元至100萬元。警方發現部分騙款已轉換成虛擬貨幣，會循此調查，不排除有更多人被捕。

被捕10男5女為本地人，介乎22至70歲，包括集團主腦、11名骨幹成員及3名電話儲值卡登記人。警方分別在長沙灣和荔枝角等工廈及住宅採取行動，相信已經瓦解一個活躍本地詐騙集團。網罪科署理警司戴子斌指出，集團以家庭模式營運，其中43歲報稱從事網上媒體拍攝及剪輯的男主腦，聯同其報稱任職機場地勤的胞兄負責營運集團及詐騙，其母負責保管資金，主腦又委派其伴侶從旁協助操控集團運作。

警方稱集團以本港作根據地，去年4月起以月租7萬元租用豪宅，部分成員以之為住宅及行動據點，長時間與不同受害人溝通。豪宅面積約3000呎，設私人泳池，有私人司機以房車接載，另設多部閉路電視監察運作。行動中警方檢獲兩部名貴房車、3部手提電腦、23部手提電話、2隻名表及30萬元現金，總值150萬元，另外起回部分受害人資料及入數紀錄。

相關字詞﹕網戀騙局

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