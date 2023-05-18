機場東莞物流園運作一月 國泰、華航5企使用

物流園現時位於東莞虎口港綜合保稅區百興物流中心，是首個獲香港民航處認可的離岸航空安全檢查設施，設有民航處認可X光機及爆炸物痕量探測設備。目前機管局租用該處一棟倉庫，2024年擴展至4棟。由內地出口貨物可先在物流園做安檢、裝箱或打板及收貨，貨物運抵香港機場後毋須安檢，直接轉運。相反，進口內地貨物亦可經此路線，由香港運抵東莞才做清關、拆貨等程序。

機管局機場商務執行總監陳正思表示，貨物包裝模式分「提櫃」及「板貨」兩種，貨物完成裝箱及打板後會包上黑色網及封條，是運輸保安措施，並獲民航處認可，「成板貨都唔會有人搞到佢」，然後會上貨車再運到碼頭。

安檢設備獲港民航處認可

海關全程監察貨船

陳正思強調整個保安設施已獲民航處批准，由機管局監督，機場保安公司派員執行安檢，符合香港航空安全要求，「貨物喺上游已經處理咗，嚟到香港國際機場毋須再做安全檢查」。她指出，貨船設有GPS、閉路電視及信息系統予海關全程監察貨物及航程，如有偏離會發出警報。

陳稱項目正處先導計劃階段，機場的3個貨運站剛開始在東莞收貨，每日約可處理數十至100噸貨物。物流園每日傍晚6時截止收貨，貨物經處理後上船運往香港機場，可趕上翌日早上10時的航班；她透露今年第三季會增多一班船，可中午12時截貨，晚上運上飛機。

三跑將設「海空聯運碼頭」

研海空兼容貨櫃省人手

她又稱，先導計劃成熟後，料每年可處理15萬噸貨物，2025年會在東莞建立更具規模的永久物流園，面積達300畝，相當於30個標準足球場，每年可處理100萬噸貨物，長遠目標處理200萬噸，選址仍在考慮。翻查資料，2021年本港機場全年貨運量為500萬噸。

另外，陳正思稱香港機場三跑亦將建設「海空聯運專用碼頭」，引入無人駕駛系統處理貨物，並研究可運載約200噸貨物的海空兼容貨櫃，如換算陸路需50架貨車，「人手方面慳咗唔少，正正現今跨境貨車司機好難搵」，料2025年永久物流園建立後，貨運時間可減三分之一、成本減半。