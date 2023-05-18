明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

機場東莞物流園運作一月 國泰、華航5企使用

【明報專訊】香港機管局在東莞設立「香港國際機場物流園」，項目先導計劃已於上月中展開，內地出口貨物於物流園一站式安檢、裝箱、打板及收貨，經海路運抵香港機場，直接轉運。機管局稱目前有27間貨物代理獲民航處批准在物流園運行，短期內會增至40間，另有5間航空公司在東莞收貨，包括國泰及中華航空。永久物流園將於2025年在東莞另覓選址建成，預計長遠可處理每年200萬噸貨物，可節省一半成本及減省三分之一貨運時間。

物流園現時位於東莞虎口港綜合保稅區百興物流中心，是首個獲香港民航處認可的離岸航空安全檢查設施，設有民航處認可X光機及爆炸物痕量探測設備。目前機管局租用該處一棟倉庫，2024年擴展至4棟。由內地出口貨物可先在物流園做安檢、裝箱或打板及收貨，貨物運抵香港機場後毋須安檢，直接轉運。相反，進口內地貨物亦可經此路線，由香港運抵東莞才做清關、拆貨等程序。

機管局機場商務執行總監陳正思表示，貨物包裝模式分「提櫃」及「板貨」兩種，貨物完成裝箱及打板後會包上黑色網及封條，是運輸保安措施，並獲民航處認可，「成板貨都唔會有人搞到佢」，然後會上貨車再運到碼頭。

安檢設備獲港民航處認可

海關全程監察貨船

陳正思強調整個保安設施已獲民航處批准，由機管局監督，機場保安公司派員執行安檢，符合香港航空安全要求，「貨物喺上游已經處理咗，嚟到香港國際機場毋須再做安全檢查」。她指出，貨船設有GPS、閉路電視及信息系統予海關全程監察貨物及航程，如有偏離會發出警報。

陳稱項目正處先導計劃階段，機場的3個貨運站剛開始在東莞收貨，每日約可處理數十至100噸貨物。物流園每日傍晚6時截止收貨，貨物經處理後上船運往香港機場，可趕上翌日早上10時的航班；她透露今年第三季會增多一班船，可中午12時截貨，晚上運上飛機。

三跑將設「海空聯運碼頭」

研海空兼容貨櫃省人手

她又稱，先導計劃成熟後，料每年可處理15萬噸貨物，2025年會在東莞建立更具規模的永久物流園，面積達300畝，相當於30個標準足球場，每年可處理100萬噸貨物，長遠目標處理200萬噸，選址仍在考慮。翻查資料，2021年本港機場全年貨運量為500萬噸。

另外，陳正思稱香港機場三跑亦將建設「海空聯運專用碼頭」，引入無人駕駛系統處理貨物，並研究可運載約200噸貨物的海空兼容貨櫃，如換算陸路需50架貨車，「人手方面慳咗唔少，正正現今跨境貨車司機好難搵」，料2025年永久物流園建立後，貨運時間可減三分之一、成本減半。

相關字詞﹕貨運 民航處 航空公司 機管局 東莞香港國際機場物流園

上 / 下一篇新聞

港小學生閱讀力全球第二 開卷興趣遜30地區
港小學生閱讀力全球第二 開卷興趣遜30地區
家長閱讀興趣包尾 「貧乏」比例升至24%
家長閱讀興趣包尾 「貧乏」比例升至24%
圖書館作品下架 諮詢委員倡可上訴
圖書館作品下架 諮詢委員倡可上訴
周守仁盼教區成橋樑 推復和「治癒」分歧
周守仁盼教區成橋樑 推復和「治癒」分歧
火人案上訴 控辯爭拗動武可能 律政司指未考慮事主或受挑釁 答辯方：若施襲係咪告事主先啱
火人案上訴 控辯爭拗動武可能 律政司指未考慮事主或受挑釁 答辯方：若施襲係咪告事主先啱
涉金鐘理大衝突 准保釋 事隔4年 兩青年被控暴動罪
涉金鐘理大衝突 准保釋 事隔4年 兩青年被控暴動罪
6米工作台解船鏈 船廠退休工墮斃
6米工作台解船鏈 船廠退休工墮斃
隨手捉鴿折翼斷正 六旬漢涉虐畜被捕
隨手捉鴿折翼斷正 六旬漢涉虐畜被捕
涉非禮孕婦督察稱因錢爭執 事主夫信兩人無曖昧
涉非禮孕婦督察稱因錢爭執 事主夫信兩人無曖昧
陳朗昇涉阻差案 警：拘捕時激動有意逃走
陳朗昇涉阻差案 警：拘捕時激動有意逃走
新皇崗研「合作查驗」 稱資料不共享 自助通道查一次證件 須授權港深用個人資料
新皇崗研「合作查驗」 稱資料不共享 自助通道查一次證件 須授權港深用個人資料
租豪宅營運網戀詐騙 家庭式集團15人落網
租豪宅營運網戀詐騙 家庭式集團15人落網
港燈6月燃料費減6仙 每度電費續超兩元
港燈6月燃料費減6仙 每度電費續超兩元
葉劉指高球場發展顧問費高 甯漢豪：只佔項目開支3%
葉劉指高球場發展顧問費高 甯漢豪：只佔項目開支3%
黎智英聘Tim Owen覆核案明裁決
黎智英聘Tim Owen覆核案明裁決
歐家榮：港新冠二次感染率11% 相距中位數276天 譚德塞：日後或現更致命病原體
歐家榮：港新冠二次感染率11% 相距中位數276天 譚德塞：日後或現更致命病原體
核酸檢測基因排序 辨新菇種助治中毒山客
核酸檢測基因排序 辨新菇種助治中毒山客
包致金侄女扔女傭財物毁車案 辯方稱事前遭父弄傷 菲傭：清蟑螂丟垃圾後被鎖門外
包致金侄女扔女傭財物毁車案 辯方稱事前遭父弄傷 菲傭：清蟑螂丟垃圾後被鎖門外
涉尿片期貨違商品說明 消息：Baby-clan負責人被捕
涉尿片期貨違商品說明 消息：Baby-clan負責人被捕
易服戴假髮扮女人 訛稱速遞潛入大廈 攜卡式爐登門焚紙 男子疑求愛不遂縱火就擒
易服戴假髮扮女人 訛稱速遞潛入大廈 攜卡式爐登門焚紙 男子疑求愛不遂縱火就擒
要脅公開性感照 男護恐嚇罪成
要脅公開性感照 男護恐嚇罪成
社民連副主席 涉違口罩令提堂
社民連副主席 涉違口罩令提堂
大灣區GBA專題：港車北上 須先了解領牌交通規則
大灣區GBA專題：港車北上 須先了解領牌交通規則
大灣區GBA專題：佛山暨大港澳子弟學校招生
大灣區GBA專題：佛山暨大港澳子弟學校招生
大灣區GBA專題：2022灣創節閉幕 港校宣傳涼茶獲讚
大灣區GBA專題：2022灣創節閉幕 港校宣傳涼茶獲讚
養和新技術矯視 睜眼10秒完成
養和新技術矯視 睜眼10秒完成
【Emily】撐同性婚姻者10年增至六成 71%支持性向歧視立法 反對者跌至6%
【Emily】撐同性婚姻者10年增至六成 71%支持性向歧視立法 反對者跌至6%
【Emily】話雪卵等要廿萬太貴 林琳促政府增支援
【Emily】話雪卵等要廿萬太貴 林琳促政府增支援
【Emily】私隱署短片賽 田家炳生「打機泄資料」奪冠
【Emily】私隱署短片賽 田家炳生「打機泄資料」奪冠
【Emily】致辭「性感」聲沙 盧寵茂利申冇中招
【Emily】致辭「性感」聲沙 盧寵茂利申冇中招
【Emily】模範警犬媽媽誕六BB
【Emily】模範警犬媽媽誕六BB
【Emily】友師計劃完結後設校友會 助高中就學
【Emily】友師計劃完結後設校友會 助高中就學
【Emily】撐區改 梁美芬黃雨照擺街站
【Emily】撐區改 梁美芬黃雨照擺街站