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港聞二

新皇崗研「合作查驗」 稱資料不共享 自助通道查一次證件 須授權港深用個人資料

【明報專訊】深圳皇崗口岸正在重建，保安局長鄧炳強昨日表示，兩地政府同意在新皇崗口岸實施「一地兩檢」，研究推行「合作查驗、一次放行」通關模式，即出入境雙方自助通道或櫃枱，將在兩地口岸邊界線上並排建立，旅客只需排一次隊及檢查一次證件，便可經雙方檢查區完成出入境手續。被問及新措施會否涉及私隱問題，保安局回覆查詢稱，採用合作查驗自助通道的旅客，須預先登記備案，並授權港深出入境部門蒐集、持有、處理或使用旅客的個人資料。

保安局稱雙方口岸部門正商討「合作查驗、一次放行」運作細節。使用新過關方式者要授權港深出入境部門使用旅客的個人資料。局方稱過關過程中，港深出入境部門只會將已讀取的旅客證件資料，與各自資料庫比對，這「並不存在資料共享」；不欲使用相關服務的旅客仍可選擇傳統人工通道過關。

澳門模式：入珠回鄉證、返澳身分證

翻查資料，澳門與珠海早於2021年9月在青茂關口實施「合作查驗、一次放行」過關模式，用自動閘機過關。旅客過境只需排隊一次，用一張證件，即澳門居民由珠海入境澳門用澳門居民身分證、澳門入境珠海則用回鄉證。旅客由珠海入澳門時，在閘機以身分證刷卡過第一道門，之後經指紋及人臉辨識過第二道門，再等入境資料核對，可過第三道門入境。

沙頭角、未來新口岸研同用

鄧炳強稱新模式下過關時間可減一半，約30秒完成，將涵港澳及內地居民。他昨日在立法會會議提到，重建後皇崗口岸新安排可免卻昔日旅客攜同行李坐車、到兩地口岸大樓辦理出入境手續的不便，並計劃重建沙頭角口岸及未來建設新口岸時研究採同樣做法。至於本港機場，他稱考慮到機場運作模式是連接不同目的地，當中涉及法律和執行問題，且整體效益亦不同，需仔細研究。

選委會界別議員馬逢國問及局方會否考慮在水路口岸實施「一地兩檢」或「兩地一檢」，鄧指有別於陸路口岸，碼頭較複雜、牽涉站口較多，乘客上落碼頭涉及一定距離和不同地方，需考量是否合乎效率。旅遊界議員姚柏良問及，新措施能否套用在沙頭角中英街促進旅遊，鄧稱當地並非正式口岸，需詳細研究，局方計劃開放沙頭角禁區讓本港居民旅遊，相關計劃並非正式通關安排。

相關字詞﹕保安局 一地兩檢 皇崗口岸重建 過關

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