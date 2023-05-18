陳朗昇涉阻差案 警：拘捕時激動有意逃走

軍裝警員11130麥樂垣作供稱，去年9月7日見到便衣女警26781截查被告陳朗昇（41歲），被告無出示身分證，又問女警駐守哪區，女警當時稱「已經講咗」。

警稱目擊過程

辯：紀錄只見「由女警得知」

由於被告質疑女警駐守旺角活動管理組，麥遂表明都隸屬同一組。麥以隨身攝錄機拍攝截查過程，他事後在被告手持的銀色卡片套發現身分證。辯方指麥的紀錄只說「由女警得知」已向被告表露身分，質疑麥沒目擊截查經過，而被告亦曾解釋沒出示證件原因，就是麥著軍裝，但女警不是；對此麥一概否認。

負責拘捕被告的署理警長58490黎學宇供稱，被告無視警告、不願合作，黎和同袍均有表明所屬組別，但被告情緒激動，「大吵大鬧、手舞足蹈」。警署警長下令拘捕後，被告被押向牆邊，他反抗和大聲叫喊，手不斷動，因此黎認為被告有意圖逃走，替被告鎖上手銬。

警署警長張清龍則表示，他當時穿便衣，在上述同袍截查被告時上前協助，張向被告表明身分及出示委任證，張留意到街上途人受阻，所以指示被告退後。在盤問下，張同意被告在他未展示委任證時，有可能質疑他是否警察，被告要求證明警員身分亦合理。張稱，案發後才知被告是記協主席，惟對於有便衣警過往在網上直播公開被告身分證，被告其後向警方投訴，張表示不知情。

【案件編號：WKCC 3375/22】