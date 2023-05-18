涉非禮孕婦督察稱因錢爭執 事主夫信兩人無曖昧

警檢查被告發現有酒氣

夫：求饒時身上無酒味

被告李卓賢現已停職，案發日期2021年11月23日。控方昨呈上經修訂的承認事實，指警方事後檢查發現被告身上有酒氣，體內含酒精；被告亦有適應障礙症而不當使用酒精，已轉介精神科跟進。

辯方盤問事主X是否曾因店舖抵受仇恨言論而向被告求助或諮詢意見，X回答曾與被告談及模型車和家人身體不適的事，亦說過遭其他客人不當觸碰。與被告對話期間，她知道被告較富有，曾乘坐私人飛機到日本。

就案發經過，辯方引述閉路電視片段指出當日被告並非在X一轉身便作出非禮行徑，二人先有交談，X確認說法。辯方指出，X當時緊閉雙唇，不可能如片中所見，不斷說「喂！」等來喝止被告；X否認，並稱其間她有掙扎，所以被告的舌頭才不會一直碰着她的嘴。

辯方指稱，案發時事主跟被告透露有意辭職，請求被告幫忙並談及「錢」，被告迴避不果發怒欲離開休息間，但遭事主阻止，他繼而爬上櫈子，再被扯下，最終成功離開；事主否認說法。

X的丈夫Y表示，被告向他們求饒時，他只知道妻子遭其非禮，不知詳情，直至陪X到醫院驗傷時才得悉。他覺得被告不像喝醉，身上無酒味。

至於為何不立即問X有關經過，Y解釋，X的情緒容易受波動，尤其是懷孕後。當日由報警到送院，X已被至少3名警員問及非禮過程，「係好慘嘅事」，故不想再刺激她，並透露X現時仍需到精神科跟進病情。審訊今續。

【案件編號：KCCC 218/22】