隨手捉鴿折翼斷正 六旬漢涉虐畜被捕

有人拍片報案 警方埋伏

涉案66歲男子姓趙，報稱退休人士，居於景林邨。將軍澳警區動物罪案警察專隊主管譚頌琪督察表示，警方周二（16日）接獲市民報案，稱收到一段影片，懷疑有人在景林邨不恰當對待野生鴿子。動物罪案警察專隊經深入調查及情報分析，昨凌晨在邨內埋伏，至清晨5時45分，警員發現一名男子行至景棉樓老人院對開，在簷篷底注視正歇息的鴿子，蹲下徒手捉起一隻，並有所動作，數秒之後放回地上。埋伏警員立即上前，經檢視後發覺該鴿子雙翼無支撐、不自然下垂，相信已被折斷，警員遂拘捕該名男子，並通知愛護動物協會到場，協助為鴿子檢查及治理。

愛護動物協會總督察曾家倫表示，接到警方要求協助接收和檢查一隻鴿子，到場發現牠兩隻翼呈不自然姿勢，初步檢查發現雙翼有不同程度受傷，其中一隻翼有穿破性骨折傷口，相信非自然因素所造成，並發覺雀鳥精神狀態欠佳，其後將牠送到灣仔愛護動物協會，交由獸醫再詳細檢查治理。

將軍澳兩年4同類案

譚頌琪續稱，被捕男子犯案動機未明，不排除因為鴿子對邨內造成環境衛生等滋擾問題。將軍澳警區過去兩年共接獲4宗同類案件，去年11月亦曾拘捕一名同齡男子涉嫌在景林邨虐待鴿子，警方正調查是否有關，或有其他人涉案。

區內野鴿成群 街坊指影響衛生

景林邨居民袁太表示，經常有野鴿飛到窗邊石壆留下糞便，對衛生一定有影響，但住了30年已習慣，亦見到有街坊在地上放麵包餵鴿，對於有居民涉嫌虐待動物，她表示應該嚴懲警誡。另一居民文太說，邨內餵鴿子大都是上年紀的街坊，餵飼會令鴿子繁殖愈來愈多，對環境非常滋擾，晾在窗邊的衣物亦經常沾有糞便，野鴿會在路邊停留，「佢哋唔驚人，可以同你一齊行」，散滿行人路，可與街坊同行。