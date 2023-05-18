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港聞

港聞二

6米工作台解船鏈 船廠退休工墮斃

【明報專訊】青衣昨日發生奪命工業意外。六旬男工人於担杆山路船廠解開鐵鏈時，失足由6米高工作平台墮下，受傷昏迷，送院搶救不治。勞工處就意外展開調查，並已發出「暫時停工通知書」。涉事船廠的員工廠巴，亦在前日（16日）發生意外，在荃灣剷上石壆翻側，22人受傷送院。

朋友介紹工作打發時間

從工作台墮斃的68歲男工人姓袁，與妻子育有4名子女，均已出身，生前與妻子及次女同住葵盛西邨。袁的女兒表示，父親曾在西環任躉船工人數十年，至數年前退休，賦閒在家，其後經朋友介紹在該青衣船廠工作，每月上班約20天。

現場為香港船廠有限公司船排，昨早9時許，工友發現袁從工作台墮下受傷昏迷報警。救護員到場為其急救，再由救護車送院，惟搶救後傷重不治。警方到場調查，相信袁從6米高工作台失足墮下，案件列工業意外，由青衣警區雜項調查組跟進，其死因有待驗屍確定。

勞工處發停工通知 香港船廠未回應

據了解，袁任職雜工，當時與同事準備將已完成維修的船隻移離船廠，他在鋼架工作台，解開一條連繫船隻及鋼架的鐵鏈時，突然失平衡意外墮下，工友即通知船廠報警。本報昨向香港船廠有限公司查詢事件起因，及對死者家屬支援，惟至昨晚截稿前仍未有回覆。

勞工處發言人昨表示，事發後已即時派員到場調查，並向有關東主及承辦商發出「暫時停工通知書」，停止在該船廠的金屬塔式通架上工作，直至勞工處信納東主及承辦商採取措施消除有關危害才可復工。就前日公司廠巴撞壆翻側意外，勞工處昨稱會聯絡有關僱主跟進，協助受傷僱員辦理工傷補償事宜；又指《僱員補償條例》保障在受僱工作期間，因工遭遇意外而死傷，或因工作性質引致患上《條例》訂明職業病的僱員，在不論過失大前提下盡快獲補償。

涉事船廠廠巴前日剷壆翻側22傷

前日傍晚發生的車禍，64歲姓李司機駕駛接載船廠員工的廠巴，駛經荃灣德士古道天橋時剷上路中分隔石壆，車輛翻側橫亘路中。意外中，10男12女受傷送院，其中4人傷勢較為嚴重，主要是頭或盆骨受傷，均沒有生命危險。

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