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港聞二

火人案上訴 控辯爭拗動武可能 律政司指未考慮事主或受挑釁 答辯方：若施襲係咪告事主先啱

【明報專訊】2019年11月11日馬鞍山一男子遭人淋易燃液後點火焚身，事前一對夫婦涉以粗言指罵該男子，被控在公眾地方內擾亂秩序行為罪，經審訊後被裁定無罪。律政司以案件呈述方式提上訴，高等法院昨開庭審理。律政司一方爭議，原審裁判官沒有考慮被告指罵的男子會否受挑釁繼而動武，破壞社會安寧；答辯方則反問：「若被告的說話令男子施襲，係咪應該告番佢先啱呢？」法官押後裁決，將擇日頒判辭。

高級檢控官陳穎琛代表提上訴的律政司，兩名答辯人陳海雲（33歲）及鄺耀文（39歲）由大律師伍頴珊代表。上訴方首先陳辭，指原審裁判官犯下3個錯誤，包括忽略了被點火焚身的男子X，會否因被告指罵、挑釁他而使用或威脅使用武力，從而令人害怕社會安寧受破壞。上訴方補充，X與被告爭執前，已曾扯住另一男子的衣領，直到對方踢他一腳才放手，可見X明顯情緒激動，「並唔係淨係口講、唔會郁手」，惟裁判官沒有考慮X有可能動武。

控方未提事主反應 辯：對被告不公

上訴方續指，原審裁判官沒有適切考慮案發時的社會環境，出現嚴重政見分歧甚至「私了」行為，對於X而言「敵眾我寡」，遭8至10名政見不同者指罵，爭拗「非常敏感嘅話題」，故X相當可能受襲；此外，裁判官僅觀察X的肢體語言，評估他實際上是否害怕受襲，沒判斷客觀上他是否可能感到害怕，希望法庭發還案件，予裁判官重新考慮。

官：挑釁受襲 挑釁者不應被檢控？

答辯方則反駁，控方在原審時不曾強調X會否動武，至今日再發還裁判官考慮X的反應，對被告不公，且根據律政司的說法，被告的說話令X有可能施襲，「反而係被告做咗擾亂，似乎應該要畀人告嘅會唔會係第一證人（事主X）呢？」法官張慧玲此時詢問，這是否代表即使某人的行為招致受襲亦不應被檢控；答辯方重申，原審時控方不曾聚焦X會否施襲，案發片段中亦不見X有相當可能動武。

答辯方續稱，原審裁判官已裁斷圍觀者都是「動口不動手」的人，已考慮動武的可能不大，加上裁判官裁決時，特別提到本案不是處理政治糾紛，而是裁斷法律問題，可見他已評估當時的社會環境。

【案件編號：HCMA 224/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴庭 案件呈述 在公眾地方管有攻擊性武器罪 馬鞍山 大三罷 反修例事件

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