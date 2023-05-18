周守仁盼教區成橋樑 推復和「治癒」分歧

談主教委任 稱中梵存差異需對話

對於內地在梵蒂岡不知情下委任上海主教沈斌及江西輔理主教彭衞照，周守仁說，中梵主教任命臨時協議不像某些人推測道盡窮途（dead），認為是中梵雙方對委派主教到其他教區理解存在差異，需要增進理解，定期深入對話，減少日後誤會。

周守仁今次接受同宗的耶穌會《公教文明》期刊主編習安東神父（Antonio Spadaro）訪問，習安東本身與教宗方濟各屬好友，曾多次專訪他，被天主教媒體指有力影響教宗改革方針。訪問以英文、意大利文及中文，分別於上周五刊出。

稱教宗受中國政府尊重 盼及早訪華

周守仁在訪問提及，江西及上海主教任命例子，證明需就如何展開對話作討論（holding a dialogue on the dialogue），包括就雙方理解及假設溝通。他又說，據其個人觀察及今次訪京期間遇上的內地天主教徒，他認為內地大多數教徒都忠於教宗，盼臨時協議帶來好變化，包括教宗與國家主席習近平日後可以會晤。周守仁形容中國政府對教宗極為尊重，特別欣賞教宗開放思想，認為對人類熱愛，與習提倡的命運共同體價值觀相似。他祈願教宗訪華心願盡早實現，相信不止為了中國，也是攸關整個世界。

周又透露，北京教區在他上任第一年、即2022年便透過第三方邀請他到北京。周認為今次訪京只是已故香港主教胡振中1994年訪京的延續，不是外界形容的「破冰之旅」。