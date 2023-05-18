圖書館作品下架 諮詢委員倡可上訴

稱委會過往未曾談 下月商討

崔日雄昨在商台節目提及，康文署審視公共圖書館館藏時，會先了解書籍有否違法，再研究道德問題和檢視是否符合公共利益，並稱相信署方人員專業判斷，強調準則不可能涵蓋所有層面。他認為作者出書後遭圖書館下架，如有理由和上訴機制會比較好，讓作者解釋和要求覆檢。至於列出被下架書籍的名單和內容，他認為需詳細研究，擔心刊出名單或會成反向推廣。

另外崔日雄又說，公共圖書館主要是推廣閱讀，不可擺放煽動犯法的書，但不違法書籍是否需下架就值得商榷。至於與六四事件、反修例風波有關的書是否不能在公共圖書館上架，他認為如書籍內容是事實陳述，沒理由不能出現，但如未有定論，則由康文署職員判斷。