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圖書館作品下架 諮詢委員倡可上訴

【明報專訊】公共圖書館早前被揭將多項政治學者、具政黨背景者、與「六四事件」相關的作品及資料下架，特首李家超回應指公共圖書館有責任確保館藏內容符合「香港利益」。公共圖書館諮詢委員會委員崔日雄昨日出席電台節目時表示，委員會過去未有討論關於公共圖書館書籍下架的事，主要討論推廣閱讀風氣，將於下月再次召開會議，希望屆時可以「有方向性」地商討書籍下架問題。他另建議康文署應列出下架原因，並向公眾解釋分類結果，或設上訴機制，做法會較完善。

稱委會過往未曾談 下月商討

崔日雄昨在商台節目提及，康文署審視公共圖書館館藏時，會先了解書籍有否違法，再研究道德問題和檢視是否符合公共利益，並稱相信署方人員專業判斷，強調準則不可能涵蓋所有層面。他認為作者出書後遭圖書館下架，如有理由和上訴機制會比較好，讓作者解釋和要求覆檢。至於列出被下架書籍的名單和內容，他認為需詳細研究，擔心刊出名單或會成反向推廣。

另外崔日雄又說，公共圖書館主要是推廣閱讀，不可擺放煽動犯法的書，但不違法書籍是否需下架就值得商榷。至於與六四事件、反修例風波有關的書是否不能在公共圖書館上架，他認為如書籍內容是事實陳述，沒理由不能出現，但如未有定論，則由康文署職員判斷。

相關字詞﹕六四事件 崔日雄 下架 公共圖書館

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