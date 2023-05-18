港小學生閱讀力全球第二 開卷興趣遜30地區

PIRLS自2001年起舉行，今屆有57個國家或地區參加，當中評估43個國家或地區小四生表現，位列首名的新加坡獲587分，本港以573分居次，排第三的是俄羅斯（見表）。本港有144間小學參與今屆PIRLS，參加者包括3830名小四生、3765名家長、155名中文科教師及各校校長。參與學生會被安排做測驗，須完成一篇資訊類和一篇文藝類文章閱讀理解，題型包括填表、配對、短答和長答等。

疫下32%港生每日讀 港大：全球少數

本港小四生今屆平均分為573分，較上屆2016年高3分，全球排名亦升一位。受新冠疫情影響，本港網課和實體課交替。研究發現，疫情下本港31.9%學生每天或幾乎每天在校內「自行安靜地閱讀」，約34%每周一兩次自行在校內閱讀，21.5%稱每月一兩次。港大團隊指出，本港小四生疫下閱讀情况未見退步，在全球屬少數。另一邊廂，研究顯示本港學生的閱讀興趣並非同樣屬全球前列，表示閱讀興趣濃厚的比例為31%，低於全球30個地區。

家庭支援方面，研究顯示，子女在家學習時，一半以上的家長會提供額外教育資源，包括書本（61.9%）、電子裝置（61.9%）。提供書本為額外資源的家庭，子女閱讀成績為592分，較沒提供的家庭高27分。

學者：家中書愈多 能力興趣愈強

港大教育學院助理教授、PIRLS香港地區研究員鍾竹梅表示，若學生從閱讀感到愉快，或覺得「開卷有益」，可提升閱讀自信，「（學校）要求交很長的閱讀報告，有很多功課，他們則有壓力和沉悶」。

近日本港公共圖書館下架大批書籍，被問做法會否影響學童閱讀興趣和均衡發展，PIRLS香港地區首席研究員、港大教育學院副教授林葦葉說，相信香港的公共圖書館有足夠書籍，又稱研究發現若學童家中書本及兒童書愈多，學童閱讀能力、習慣和興趣愈正面。她說，倘小四生接觸到至少26本書，或家中書本及兒童書達26至100本，閱讀能力往往達到本港學童的平均水平。

有校長稱電子書版權貴 籲政府資助

中華基督教會協和小學（長沙灣）蔡世鴻表示，不少學校均在疫下鼓勵學生繼續閱讀，以其學校為例，停課期間學生可回校取功課，順便借書，亦提供圖書消毒裝置。他又稱，近年電子書盛行，或掀閱讀新風氣，但電子書版權費昂貴，建議政府提供資助。

教育局表示，疫情下香港學校間歇暫停面授課，學校運用靈活模式，充分利用配套及資源支援學生持續在家閱讀和學習，達到「停課不停學」，料本港學生因此保持優秀閱讀能力。

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