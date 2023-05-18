養和新技術矯視 睜眼10秒完成

微笑矯視採用「飛秒激光技術」，即從角膜中層切出透鏡狀的角膜組織，並通過微細切口分離、取出該角膜組織，從而改變眼角膜的弧度，矯正視力。以往利用第二代SMILE做矯視手術，每隻眼平均需時約25秒。張叔銘稱，25秒「聽落係好短」，但對有手術焦慮或眼球較敏感的人並不簡單，病人眼球若在手術期間不自覺移動，有可能導致「失吸（suction loss）」、影響矯視效果甚至損失視力。

設導航助精確激光定位

張叔銘解釋，SMILE Pro大幅縮短單眼飛秒激光時間，手術時間可減至約10秒，減低手術風險。此外，上一代SMILE需靠醫生手動將激光打到角膜上的正確位置，較難控制散光治療效果，SMILE Pro新設「視軸輔助導航」及「散光軸導航」功能，有助醫生更精確定位激光位置。他補充，該技術可矯正1250度近視及500度散光。

分析159人數據 矯正率96%

養和已利用SMILE Pro為500多人矯視，並分析當中159人、共303隻眼的矯視數據。張叔銘稱，參與研究者介乎18至38歲，術前近視度數100至1025度，散光最高為450度。結果顯示，接受手術3個月後，96%的眼睛在無眼鏡矯正下的「裸眼視力」，可達20/20（即等同正常視力）或更佳；另外94%眼睛近視度數在正負75度以內；98%眼睛散光度數在75度以內。

醫生：深度散光矯正效果更理想

25名原本散光度數至少200度的中至深度患者中，91%眼睛的術後散光度數減至75度以內，比例較上一代SMILE的86%高。張叔銘稱，結果反映SMILE Pro治療中至深度散光患者效果更好。