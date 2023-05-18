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大灣區GBA專題：佛山暨大港澳子弟學校招生

【明報專訊】籌建中的佛山暨大港澳子弟學校預計今年9月開學，該校可容納從幼稚園至高中近1200名學生，首屆擬招生300人，部分學生已分批做學業評測，包括筆試、面試及家長面談，有意入讀的學生及家長亦可透過微信公眾號「ASJ學生事務中心」了解報名資訊。此外，香港教育局、考評局聯合調研組早前到訪大灣區多間港人子弟學校，了解開設DSE課程及設立DSE內地考場的準備情况。

料9月開學 首屆招300人

佛山暨大港澳子弟學校是繼廣州、東莞後的第3家暨大港澳子弟學校，即將出任總校長的張曄表示，該校特色是培養學生語言文化素養、藝術審美素養、數字技術素養三大核心，採用香港兩文三語的教學方式，所有設施均符合IBO國際文憑組織和CIS國際學校聯盟標準的要求。在課程設計方面，該校嚴格根據香港教育局課程架構指引展開，確保銜接不同學習階段，自九年級（中三）開始為學生提供升學指導，在高中階段提供DSE及港澳台聯考課程。

此外，香港教育局副秘書長陳慕顏、考評局秘書長魏向東與廣東省教育廳、考試院等官員組成的聯合調研組，5月中先後到訪廣州暨大港澳子弟學校、東莞暨大港澳子弟學校、廣州南沙民心港人子弟學校和深圳香港培僑書院龍華信義學校，了解各校DSE課程辦學及設立考場的準備情况。

民心總校長潘淑嫻表示，申請設立DSE考場有利於解決大灣區學子的需要，免去回港應考之苦。她續稱，民心毗鄰高鐵慶盛站，有大型體育館及多個多功能場地和教室可作考試場地使用，方便不同地區的內地學生和自修生到校考試。

明報記者

[活在灣區]

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