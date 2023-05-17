特首交流答問會3議題 議員發言每次限兩分鐘

明日首場互動交流答問會的主題為「二十大及兩會精神」，李家超昨日出席行政會議前見記者，表示答問會分兩節，兩節議題分別是「安全和穩定」及「發展和幸福」，會以二十大報告中的有關章節為基礎作討論。

「促進行政立法團結做事」

他又會就三大議題諮詢議員意見，當中包括北部都會區及交椅洲人工島等大型基建項目的融資和公私營合作方案，了解有何方案能減輕政府財政負擔，同時能結合有為政府和高效市場。財政司長陳茂波周日在網誌表示，發展人工島所需的大部分資金將通過市場募集，集資模式可包括不同形式的結構融資、公私營合作發展、發行兼具零售部分的債券等。

李家超上周宣布新設互動交流答問會，有別傳統特首答問會，議員除了發問也可表達意見，特首亦會就特定議題諮詢議員。李昨日表示，期望通過互動交流答問會促進行政、立法雙方團結做事，一同從大局視野互動交流、建立共識。首場交流會將於明早10時半舉行，歷時1.5小時，分上下兩節，每名議員每次發言最多兩分鐘。此外，下周三（24日）將再舉行前廳交流會，由律政司長林定國帶隊。

被問美籍港人諜案

稱反映國安風險潛藏社會

另外，78歲美籍港人梁成運前日在內地因間謀罪被判處無期徒刑。被問到港府有否協助涉事港人，李家超表示，任何人若被內地執法單位拘捕，會按通報機制通知港府；是次事件反映國安風險會潛藏在社會，港府不能掉以輕心，要慎防潛伏力量，包括「軟對抗」等。

美國國務院發言人帕特爾周一表示，美方知悉事件，但由於私隱原因，未能透露進一步詳情，強調美方會向海外被捕公民提供協助，以海外美國公民安全為首要考量。