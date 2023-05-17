伊院急症等入院時間大減 「指揮中心」建功獲獎

九龍中聯網行政事務總經理雷沛然稱，醫院指揮中心有如醫院「大腦」，以臨牀作業管理、牀位流量管理和資源調配管理3個系統，跟進病人抵達急症室和出入院等程序，另可實時以儀表板監察急症室的等候入院人數、病人出院時預計上車時間等，有助醫院按需要增加醫護人手、減省病人出院時的等候時間，加快病牀流轉。

李華珍稱，醫院指揮中心成立後，急症室病人輪候入院時間明顯減少，例如2019年1月與今年4月均有逾7000名病人經急症室入院，2019年1月分別有6.8%及4.3%人需輪候逾8小時及12小時，今年4月分別跌至0.7%及0.1%。

將試AI預測 識別穩定病人出院

醫院指揮中心的臨牀作業管理系統會記錄病人各項維生指數，自動分析病人情况並向醫生提示病情惡化風險，有助優先處理病情惡化者。身兼伊院神經外科顧問醫生的麥凱鈞稱，未來數周將試行AI預測系統，預早識別穩定病人並安排相關人士出院、轉往復康醫院。

醫管局去年曾稱，目標一年內在各急症醫院設「醫院指揮中心」。麥稱，去年第三季起已將指揮中心模式推展至聯合醫院、天水圍醫院；局方另計劃今年底至明年初起於九龍中聯網試行「聯網指揮中心」，首階段會先在伊院及九龍醫院試行，屆時可實時互通同一聯網的急症醫院及復康醫院的病牀使用情况。

另外，上月有病人於醫院急症室殘廁不省人事，醫管局事後稱正於部分醫院急症室殘廁試行感應系統。雷沛然表示，預計伊院本月內完成安裝。