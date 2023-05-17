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港聞二

「醫療共享」 粵籌備港醫護北上交流 范鴻齡：廣東醫護在港融合順暢 有信心擴計劃

【明報專訊】港府推動與大灣區有更多跨境醫療銜接，83名內地醫護早前已來港交流。廣東省衛健委黨組書記和主任朱宏昨日出席醫管局研討大會時稱，擬安排香港醫護北上交流。據了解，政府正研究長遠如何支援居住內地港人的醫療需求，惟要確保相關內地醫療機構採用「香港管理模式」，醫管局交流計劃有助將本港醫院管理模式帶返內地。立法會議員林哲玄認為，兩地日後需就治療和訓練模式等，訂立統一及高於現時水平的標準。有病人組織關注，內地港人倘遇上醫療事故，有何保障。

醫管局去年推出「大灣區醫療人才交流計劃」，朱宏昨於醫管局研討大會透露，正籌備讓本港傳染病科醫生、感染控制科護士及實驗室人員到廣東省交流，冀促進大灣區「優質醫療共享」。醫管局主席范鴻齡致辭時稱，內地醫護來港後「融合順暢（integrated smoothly）」，有信心擴大計劃。本報其後向醫管局查詢交流詳情及時間表，該局稱無補充。

衛健委讚港大深圳醫院「典範」

稱549港澳「醫師」獲執業資格

朱宏談到，廣東省現有約34間醫療機構由港澳人士開設，共549名港澳「醫師」在內地取得執業資格，241人在粵短期行醫。他形容港大深圳醫院是典範，日後應加快前海、橫琴、南沙醫療合作中心建設，以及港澳醫療保險、長者醫療券「過河」應用等。翻查資料，政府早前形容港大深圳醫院屬「香港管理模式」。

政府正研究擴大醫療券在內地的應用範圍，早前另推行讓居大灣區港人到港大深圳醫院覆診的先導計劃。據悉，上述計劃均為長遠支援內地港人醫療需求，特別是大灣區，但本港要確保相關內地醫療機構的醫療服務標準及臨牀管理架構與本港相若，符合標準方可納入上述計劃。

消息：港助內地建評審體系　　　　認證「國際級」醫院

消息人士透露，內地「三甲」醫院標準非常高，但未為外地認識，故政府與醫管局正積極參與內地建立國際化的醫院評審體系工作，為達國際認可的大灣區醫院評審標準提供客觀評估制度。

身兼醫管局大灣區委員會委員的醫衛界議員林哲玄稱，本港以往有安排醫生北上接受骨科及外科等專科訓練，內地多個案，有助本港醫生工多藝熟，恆常交流可達至更廣泛和深入學習。他稱兩地醫療手法大同小異，部分程序和用藥則略不同，相信長遠需釐定一套高於現時本港或內地水平的大灣區標準，包括整體治療方案、專科訓練模式和水平、病歷規格及科研等。

林哲玄：灣區標準需高於兩地

林志釉：內地倘醫療事故有何監管

「病人政策連線」主席林志釉稱，需時觀察內地醫護在港表現及能否適應本港體制，即使將來大灣區醫療融合，病人亦需時適應。他指本港醫生受醫委會監管，關注日後內地港人若遇醫療事故，將有何監管或跟進機制。醫管局港島東聯網前總監陸志聰認為，兩地醫護日後恆常往來交流，對醫療專業發展是好事，至於應安排哪些專科交流，則要視乎醫管局評估欠缺人手及將來發展方向。

另外，醫管局早前在英國招聘人才，范鴻齡昨稱已為約20名醫生面試，未來數周再多約20人面試。醫管局計劃下月赴澳洲招聘，據悉行政總裁高拔陞將隨團。

相關字詞﹕范鴻齡 陸志聰 林志釉 林哲玄 港大深圳醫院 醫療券 大灣區醫療人才交流計劃 醫管局

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