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業界測試易通行 1/4的士未能繳費

【明報專訊】不停車繳費「易通行」本月7日在青沙管制區實施，運輸署前日公布未來兩個周日將擴展至城門隧道（21日）和獅子山隧道（28日）。順安車行負責人、的士小巴商總會理事長周國強昨向本報稱，旗下過百輛的士早前行經青沙時遇各種問題，包括沒收到繳費通知、未偵測到「司機卡」而從車主戶口扣數等，車行每日花大量時間覆核及向司機追收款項。運輸署昨與的士業界到青沙測試易通行，業界稱12輛測試的士中3輛未能如常繳費，盼署方更新指引，列出較理想張貼司機卡及車輛貼位置。

運輸署回覆，昨測試發現車輛貼和司機卡座如距離行車記錄儀、收音機天線、車頭擋風玻璃窗框等金屬物件不足10厘米，或會影響讀取資料，前日起已派員到全港5個的士加油站協助業界正確安裝，署方已向業界發安裝指引，會按測試結果持續優化系統。

有份出席測試的的士車行車主協會永遠會長吳坤成稱，的士不同車款的玻璃物料及顏色各有不同，昨測試主要為找出最合適貼出司機卡及車輛貼位置。他說業界過隧道如未被即時偵測收費會「好不安」，擔心系統要費時核對車牌後再通知繳費，屆時或已過14天期限而要罰款，盼署方可研究以網上系統讓司機及車主憑車牌查核過隧道及收費紀錄，冀趕及下周前改善。

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