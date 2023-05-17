中九幹線隧道地盤 叉車撞斃尼裔管工

遺妻子及兩在學子女

49歲尼泊爾裔死者Rai Bishnu Kumar持香港身分證，為地盤釘板管工，家住元朗唐樓，與妻育有一對子女，分別就讀中五及高級文憑一年班。死者妻子為主婦，死者則為家庭經濟支柱，每月收入平均約4萬元。昨早9時許，警方接報指事主於地底隧道內被一部叉車撞倒，頭部重傷昏迷。他由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，證實不治。

勞處發停工通知書

警方經初步調查，相信事主在建造中的隧道協助移走一部升降工作台時，後方的叉車懷疑溜前將他撞倒。勞工處就事件展開調查，並已向有關承建商發出暫時停工通知書，停止其在該地盤使用該叉式起重車及移動涉事的動力操作升降工作台。

路政署回覆，承建商一名參與隧道內壁襯砌建造工程的工人疑被工程車輛撞到，涉事範圍已被圍封，相關工作已暫停。工程總承建商布依格土木工程有限公司（香港分部）回覆查詢時稱，對意外感非常難過，已聯絡死者家屬並提供一切協助，正配合相關政府部門調查。

路政署網頁顯示，當局正興建一條4.7公里長的雙程三線幹道連接西九龍的油麻地交匯處與東九龍的啟德發展區和九龍灣道路網，以紓緩中九龍主要東西向道路交通擠塞，預計2025年啟用，估計工程完成後於繁忙時段來往西九龍與九龍灣的車程將由30分鐘縮減至5分鐘。