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港聞

港聞二

警督察涉狎懷孕店員 被指跪求付百萬擺平

【明報專訊】已婚的警方高級督察涉嫌前年在尖沙嘴某商場店舖非禮懷孕店員，被指提出付100萬元和解。該督察否認非禮及妨礙司法公正兩罪，案件昨在九龍城裁判法院開審。事主供稱，被告突「箍頸」強行伸脷入她口內，又伸手入她衣服內揑胸一下，他得知將報警處理時跪地求饒說：「我養埋你個仔吖，『一球』唔夠畀『兩球』你吖。」

事主X在屏風後作供稱，2018年9月認識被告李卓賢（33歲），二人交換聯絡方法，多次交談期間得悉他與老闆相熟，亦得悉他的職業，已婚，為兩女之父。X形容被告為「好熟嘅熟客」，鍾情於收集店舖所售的模型車，也會與他在線上溝通。她曾告知被告自己懷孕，認為他值得信任。

店舖熟客 已婚育兩女

X說，該店一般營業至晚上9時，惟案發當日（前年11月23日）營業額未達標，她遂自願加班。被告約9時10分到達，當時店內無其他客人，他獨自閒逛至10時半，並消費逾千元。X及後埋數和入倉庫收拾，被告跟隨她入倉，問：「𠵱家孤男寡女，唔驚我蝦你咩？」

庭上播放的閉路電視片段顯示，被告事發前對X說「好誇張」，X問所指為何，被告再說「你係咪去隆胸啊？」X指她當下無回應，只反白眼。她昨回想，被告亦曾望着她胸部「口花花」地說「好勁，咁快谷奶」。

X憶述，其後她到休息間稍歇時被告又跟隨，她原背對被告，轉身時突遭他強行脫下口罩強吻，並摸胸非禮。X不停說「喂！」喝止，並緊閉嘴唇，同時不敢大力反抗，生怕被告情緒受刺激傷害她和三個月大胎兒，但雙唇已被弄濕。

X離開休息間後立即致電在店外等候的丈夫Y，Y遂落閘和報警。X稱當時被告向二人求饒，跪下說：「你放過我啦，畀我走啦，開『一球』畀你夠唔夠？如果警察嚟，我就咩都冇」，又稱「你都唔想（我）囡囡冇咗爸爸，我真係會死喇」，又提出「養埋你個仔」和支付X在私家醫院分娩的費用。

被指說「一球」唔夠畀「兩球」

稱報警就跳樓 唔想囡囡冇爸爸

X聞言覺得「有冇搞錯呀？非禮完我畀錢，當我係咩人？」另庭上片段可見被告不斷道歉，Y直斥「你做過乜嘢心知肚明啦」，被告解釋是「無心之失」和喝醉，哀求放他一馬，若然失去工作「真係會×街跳樓死」。X續說，當被告見二人不為所動，便大力撞開防火門衝出店外，Y追出，最終被告遭制服，警員未幾到場。審訊今續。

【案件編號：KCCC 218/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 妨礙司法公正 非禮 高級督察 警員犯法

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