明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

商用車司機體檢擬收緊 屆65歲必須視聽測試

【明報專訊】政府昨向立法會提交文件，正式交代駕駛執照持有人體格檢驗安排檢討結果。除商用車司機體檢年齡由70歲降至65歲且一年一檢之外，文件亦透露將修訂「體格檢驗證明書」內容，視覺及聽覺測試將列必檢項目，商用車司機採取的合格標準較嚴，運輸署會在網上增設「醫生名單」供司機參考，待正式落實須檢驗項目後，會研究資助司機體檢。

高齡的士小巴司機意外率

10年增20至30百分點

政府又引用過去10年交通相關數據解釋是次收緊商用車司機體檢的決定，稱去年65歲或以上持商用車牌照司機人數為10年前的兩倍半，的士意外涉65歲或以上司機的比例10年升19個百分點， 小巴司機則升29個百分點。

「拒交醫療報告可釘牌」

局方亦建議修例，新增8個不獲發牌的健康狀况，包括較佳耳朵在較低頻率內聽力受損超過40分貝、夜盲症、單眼視力、無法克服或矯正的複視、認知障礙症、惡性腦腫瘤、植入式心臟除顫器，以及需使用輔助氧氣慢性肺病。

當局又擬修訂「體格檢驗證明書」，須檢驗項目尚待落實，但視覺及聽覺測試將列必檢項目，整體而言駕駛商用車及非商用車的體格標準不同，前者較嚴，如商用車司機視力及視野要求較高（見表）。

當局亦建議，申請人須簽署授權負責檢查的醫生日後可向運輸署提供有關醫療資料，另修例授權運輸署長可要求對身體狀况有懷疑司機提交醫療報告，倘拒交，可停牌甚至「釘牌」。

立法會交通事務委員會後日（19日）將討論上述建議。當局擬今年下半年諮詢業界及各持份者，明年上半年提交修例建議，如通過冀明年第三季至年底落實。

擬下半年諮詢 明年第三季落實

政府在文件解釋收緊理據，稱過去10年（2013至2022年）65歲或以上商用車司機意外比率較私家車高，其中的士及小巴年長司機意外率持續上升；去年65歲或以上持正式駕駛執照，以及商用車執照的人數，均是2013年的兩倍多。惟當局承認，資料顯示與司機疾病或身體狀况有直接關係的交通意外率相對較低，收緊要求不一定可大幅減少意外，惟隨年齡增長，身體機能或影響安全駕駛表現；形容收緊要求非為令相關司機無法從事有關行業。

局方另透露，將參考韓國研究引入「模擬駕駛測試」，測試年長司機駕駛及反應能力等。

醫學會會長鄭志文認為，局方擬議的視力及視野標準合理，以診所常用視力測試表而言，即商用車司機至少一隻眼可看到大約第五行的數字或字母，另一隻眼亦須看到約第二行，非商用車司機則須雙眼均可看到約第四行；準確視野測試則需特定設備，他關注指引列明如何檢查。

上 / 下一篇新聞

館藏須符香港利益 李：下架書可書店買 消息：審視無問題可再上架 書商促澄清買賣風險
館藏須符香港利益 李：下架書可書店買 消息：審視無問題可再上架 書商促澄清買賣風險
書店幾不見涉六四書 下架作者書誠品樂文現小量
書店幾不見涉六四書 下架作者書誠品樂文現小量
學校圖書館須否跟隨下架 蔡若蓮：教局予清晰指引
學校圖書館須否跟隨下架 蔡若蓮：教局予清晰指引
兩電協議中期檢討 環局：範圍包括加重停電罰則
兩電協議中期檢討 環局：範圍包括加重停電罰則
國安法前言行呈堂否 官稱需考慮 控方召畢證人 3法律爭議5．29續審
國安法前言行呈堂否 官稱需考慮 控方召畢證人 3法律爭議5．29續審
呂世瑜終極上訴8．9審
呂世瑜終極上訴8．9審
理大外衝突 護士會計等10人囚45至58月 官盼團體寬容處理專業資格
理大外衝突 護士會計等10人囚45至58月 官盼團體寬容處理專業資格
陳朗昇涉阻差案 截查警：橫過馬路「撳袋」或欲示威
陳朗昇涉阻差案 截查警：橫過馬路「撳袋」或欲示威
說法修正 外套DNA不屬蔡天鳳前家姑
說法修正 外套DNA不屬蔡天鳳前家姑
人才清單擴至51專業 首涵醫護建築 數目增3倍執業要求不變 勞聯批欠諮詢砸飯碗
人才清單擴至51專業 首涵醫護建築 數目增3倍執業要求不變 勞聯批欠諮詢砸飯碗
新增AI專才等 電影業涵編導填詞人
新增AI專才等 電影業涵編導填詞人
警督察涉狎懷孕店員 被指跪求付百萬擺平
警督察涉狎懷孕店員 被指跪求付百萬擺平
中九幹線隧道地盤 叉車撞斃尼裔管工
中九幹線隧道地盤 叉車撞斃尼裔管工
船廠廠巴撞壆翻側22傷
船廠廠巴撞壆翻側22傷
過百國際傳媒高層 聯署促放黎智英 港府強烈譴責 斥干預司法
過百國際傳媒高層 聯署促放黎智英 港府強烈譴責 斥干預司法
業界測試易通行 1/4的士未能繳費
業界測試易通行 1/4的士未能繳費
銀行經理脫非禮罪 官質疑不僅同事關係
銀行經理脫非禮罪 官質疑不僅同事關係
「醫療共享」 粵籌備港醫護北上交流 范鴻齡：廣東醫護在港融合順暢 有信心擴計劃
「醫療共享」 粵籌備港醫護北上交流 范鴻齡：廣東醫護在港融合順暢 有信心擴計劃
伊院急症等入院時間大減 「指揮中心」建功獲獎
伊院急症等入院時間大減 「指揮中心」建功獲獎
特首交流答問會3議題 議員發言每次限兩分鐘
特首交流答問會3議題 議員發言每次限兩分鐘
大灣區GBA新聞：GPS定位的士巴士 助大頭蝦找失物 車內錄影可比對乘客照片 數十分鐘尋回
大灣區GBA新聞：GPS定位的士巴士 助大頭蝦找失物 車內錄影可比對乘客照片 數十分鐘尋回
大灣區GBA新聞：手機常掉落的士座位罅 售票機頂「重災區」
大灣區GBA新聞：手機常掉落的士座位罅 售票機頂「重災區」
【Emily】「430記招團隊」獲醫局嘉獎 疫情考驗執生 即場致電核實數據
【Emily】「430記招團隊」獲醫局嘉獎 疫情考驗執生 即場致電核實數據
【Emily】為與阿仔更好溝通 Miss Mo獄中再習法文
【Emily】為與阿仔更好溝通 Miss Mo獄中再習法文
【Emily】議員郭玲麗回應質疑：確診後有着秘書處消毒
【Emily】議員郭玲麗回應質疑：確診後有着秘書處消毒
【Emily】石修出席防騙宣傳 「真假一哥」互笠高帽
【Emily】石修出席防騙宣傳 「真假一哥」互笠高帽
【Emily】調查：AI大潮下 三成Apps企業反會增聘
【Emily】調查：AI大潮下 三成Apps企業反會增聘
【Emily】首建8層高過渡屋 彩虹「樂屋」供331伙
【Emily】首建8層高過渡屋 彩虹「樂屋」供331伙
【Emily】劉業強籲撐「完善區會」 侯志強唔撐收高球場
【Emily】劉業強籲撐「完善區會」 侯志強唔撐收高球場