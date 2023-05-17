商用車司機體檢擬收緊 屆65歲必須視聽測試

高齡的士小巴司機意外率

10年增20至30百分點

政府又引用過去10年交通相關數據解釋是次收緊商用車司機體檢的決定，稱去年65歲或以上持商用車牌照司機人數為10年前的兩倍半，的士意外涉65歲或以上司機的比例10年升19個百分點， 小巴司機則升29個百分點。

「拒交醫療報告可釘牌」

局方亦建議修例，新增8個不獲發牌的健康狀况，包括較佳耳朵在較低頻率內聽力受損超過40分貝、夜盲症、單眼視力、無法克服或矯正的複視、認知障礙症、惡性腦腫瘤、植入式心臟除顫器，以及需使用輔助氧氣慢性肺病。

當局又擬修訂「體格檢驗證明書」，須檢驗項目尚待落實，但視覺及聽覺測試將列必檢項目，整體而言駕駛商用車及非商用車的體格標準不同，前者較嚴，如商用車司機視力及視野要求較高（見表）。

當局亦建議，申請人須簽署授權負責檢查的醫生日後可向運輸署提供有關醫療資料，另修例授權運輸署長可要求對身體狀况有懷疑司機提交醫療報告，倘拒交，可停牌甚至「釘牌」。

立法會交通事務委員會後日（19日）將討論上述建議。當局擬今年下半年諮詢業界及各持份者，明年上半年提交修例建議，如通過冀明年第三季至年底落實。

擬下半年諮詢 明年第三季落實

政府在文件解釋收緊理據，稱過去10年（2013至2022年）65歲或以上商用車司機意外比率較私家車高，其中的士及小巴年長司機意外率持續上升；去年65歲或以上持正式駕駛執照，以及商用車執照的人數，均是2013年的兩倍多。惟當局承認，資料顯示與司機疾病或身體狀况有直接關係的交通意外率相對較低，收緊要求不一定可大幅減少意外，惟隨年齡增長，身體機能或影響安全駕駛表現；形容收緊要求非為令相關司機無法從事有關行業。

局方另透露，將參考韓國研究引入「模擬駕駛測試」，測試年長司機駕駛及反應能力等。

醫學會會長鄭志文認為，局方擬議的視力及視野標準合理，以診所常用視力測試表而言，即商用車司機至少一隻眼可看到大約第五行的數字或字母，另一隻眼亦須看到約第二行，非商用車司機則須雙眼均可看到約第四行；準確視野測試則需特定設備，他關注指引列明如何檢查。