人才清單擴至51專業 首涵醫護建築 數目增3倍執業要求不變 勞聯批欠諮詢砸飯碗

商界建造業歡迎

政府即日起將人才清單擴大至51項專業，涵蓋9個行業領域，包括金融服務、創新科技、創意產業（見表）。新增兩大行業領域包括「醫療服務」，納入醫生、護士、牙醫、中醫師等13項專業。醫衛局消息人士強調納入清單只是提供入境便利，相關專才必須符合本地註冊資格和要求，審批註冊資格的工作仍是由專業管理機構處理。

僱主毋須證明請人難

另一新增行業領域是「發展及建造」，涵蓋11項專業包括建築、土木結構工程、機電工程等專才。發展局消息人士指出，基本要求是擁有學士學位及3年工作經驗，相關職位專業註冊要求不變，局方又根據建造業議會人力預測數字，認為業界對專才需求殷切，但強調會多管齊下，做好本地培訓和應用科技。

優才計劃下可加30分

批簽證機會增

人才清單適用於3個入境計劃，在一般就業政策、輸入內地人才計劃和優秀人才入境計劃下，僱主毋須再證明本地招聘困難，便可直接提出申請符合人才清單要求的專才。同時符合人才清單的申請人可在優秀人才入境計劃下「綜合計分制」額外取得30分，意味獲批機會增加。

被問有否設立KPI（關鍵績效指標），孫玉菡昨稱，行政長官早前已表示這3年每年目標輸入至少3.5萬人才來港，又說主要是根據醫衛局的意見將醫療專業納入人才清單，希望顯示政府決心。他重申人才清單主要是提供入境便利，相關人士在香港執業的註冊和專業要求不變。

消息：倘清單太窄

難紓人手短缺

勞福局消息人士強調，人才清單是提供入境便利，各專業的註冊要求維持不變，又提到如清單太狹窄，難協助相關行業紓緩人手短缺壓力，希望新措施能為僱主提供更多便利途徑，並相信新措施對中小企幫助較大；至於措施成效，則仍須待年底有數據才可檢視。

消息人士又指出，現行制度下僱主須證明本地招聘困難，其間亦要與政府有不少文件往來，耗時一至兩個月，有可能以月計的時間才完成審批；但一般人才清單下的申請則可於4周內完成審批，相信有助節省時間，加快專才來港。

林健鋒：追落後重要一步

經民聯立法會議員林健鋒指出，全球疫後爭奪人才，香港要「追落後」，擴大人才清單是重要一步，期望未來加強宣傳和推出具吸引力的新措施，例如探討買樓和租樓應否設按揭優惠、印花稅優惠或租金補貼。香港建造商會和香港建造業議會亦歡迎擴大人才清單。

不過，勞聯林振昇批評政府事前未有就擴大人才清單向業界充分諮詢及說明相關工種人力資源數據，憂慮貿然擴大清單，將打擊本地人才就業機會。他說新清單涵蓋範圍很大，認為應調查研究，看看各行各業欠缺多少人手才放寬要求，又認為應設名額上限，才可保障本地工人就業。

林哲玄：無助吸醫護

對於醫療服務納入人才清單，醫衛界議員林哲玄表示，本港對引入非本地培訓醫療專業人員，最大關注是資歷問題，醫護來港主要考慮薪酬待遇、發展機會等，申請簽證從不是焦點，不明白納入人才清單的意義，也看不到對吸引人才有何幫助。