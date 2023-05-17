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港聞二

陳朗昇涉阻差案 截查警：橫過馬路「撳袋」或欲示威

【明報專訊】去年麥花臣場館有元朗朗屏邨居民召開特別業主大會，記協主席陳朗昇被指在場館外拒絕出示身分證及與警員爭執，他否認一項阻差辦公罪及交替控罪「阻礙公職人員」，昨於西九龍裁判法院受審。涉事女警稱，陳當時「斜cut」過馬路並「撳住」他揹着黑色斜孭袋，故認為陳有可能入場示威。辯方則稱，社會運動期間曾發生起底事件，陳當時正確認該女警身分，女警表示不知道陳曾被公開身分證資料， 又謂不認識陳。

被告陳朗昇（41歲）為網媒「Channel C」多媒體製作主任（新聞）及記協主席，被指於去年9月7日故意阻撓女警26781。女警26781梁敏儀昨日供稱，當日逾百名居民在麥花臣場館開會，情報顯示網上有人鼓吹媒體和居民到場舉牌，表達不滿和訴求，可能發生混亂；梁早上便衣巡邏時，目睹穿橙衫的被告和灰衫男子橫過馬路走往麥花臣場館，她認為被告有可能進內示威，遂上前截查。

梁敏儀續指，她表明警察身分後着被告出示身分證，被告反問「點解要搜我？」梁回應稱因為被告「斜cut過嚟，又撳住個袋」；梁回答其駐守分區後，再要求被告出示身分證，惟對方情緒激動和揮動銀色卡套。其後一名警長到場着被告別再大吵大鬧，並將他拘捕。警員拍攝片段顯示，被告被捕前稱「我問緊你嘢呀！……我問你邊隊你未答我！」

警否認證供「作故仔」

在辯方盤問下，梁稱目前有部分記憶更清晰，包括記得截查被告時旁邊有名灰衫男子。辯方質疑梁是在庭上播放片段後見到，梁不同意說法，又否認證供是「作故仔」。辯方又提出，本案於電光石火之間發生，對話太多、太亂，梁不能仔細記錄，在警方決定起訴被告後才於口供虛構被告「撳袋」等情節；梁一概不同意。

稱不知陳是記者曾遭起底

辯方形容，梁曾迅速展示委任證，被告看不到及要求再出示，梁沒回答她是否警員以及為何截查被告。梁回應稱有表明身分及解釋原因，並指被告「好大動作」揮動卡套，指問警員駐守哪區。辯方表示，社運期間有警員和市民遭起底。梁說不知被告的身分證曾被公開，又說不知被告是記者及記協主席。

【案件編號：WKCC 3375/22】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 阻差辦公 陳朗昇

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