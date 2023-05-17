理大外衝突 護士會計等10人囚45至58月 官盼團體寬容處理專業資格

稱護士除牌「對社會屬損失」

各被告現年介乎22至29歲，依次為雷曉天、梅晉豪、吳卓泓、吳悅橋、柯俊明、安俊彥、潘伊晴、戴卓欣、王智勇；女護士余嘉晴則於早前認罪。郭官昨日判刑前關注，辯方指本案或影響余嘉晴及現職會計師行的安俊彥的專業資格，他希望有關團體寬容、彈性處理，尤其現時護士人手短缺，否則「對社會都係一個損失」。翻查資料，反修例運動以來至少有兩名註冊護士、一名學護暴動罪成，判囚30至44個月。

郭官判刑時指出，本案屬反修例運動中最大規模之一的暴動，參與人數高達2000，警員只得200人，雙方人數懸殊，可謂「以一敵十」，而根據示威者的裝備、攻擊程度，必定事前有精密計劃，亦對警員、附近居民的人身安全帶來嚴重威脅。

官：暴動規模大警「以一敵十」

被告留守無破壞行為

郭官續指，他接納被告無直接破壞社會安寧的行為，而是透過留守現場鼓吹「暴徒」破壞，最終採納5年為量刑起點，其中雷、潘、王3人除了生理鹽水無其他裝備，減刑至判囚54個月；安俊彥管有防火手套，反映他有意圖製造或運送汽油彈，但考慮他是跆拳道的港隊代表，最終判他監禁57個月。吳悅橋另因管有物品意圖摧毁財產罪成，判囚3個月，當中1個月分期執行，總刑期為58個月。

稱案沒延誤 不額外減刑

另外，郭官認為本案沒延誤，因法庭面對「排山倒海」的案件，難以即時審理，不予額外減刑，僅接納本案最年輕、案發時19歲的戴卓欣在候審期間超出判入教導所的年紀，酌情減刑、判監50個月；梅晉豪、柯俊明和吳卓泓各囚57個月。至於認罪的余嘉晴則獲25%減刑，判囚45個月。

東九龍總區公眾活動調查組高級督察潘崇禮於庭外表示，警方當日拘捕的213人中有91人被判罪成，當中3人判入教導所，73人判監29至64個月，其餘15人則正候判刑。

【案件編號：DCCC 750/20】

（反修例風暴）