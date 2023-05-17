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港聞

港聞二

呂世瑜終極上訴8．9審

【明報專訊】理大生呂世瑜去年4月承認《港區國安法》煽動他人分裂國家罪，區院法官界定案件「情節嚴重」，據國安法條文須判囚5至10年，將原定的3年8個月刑期改為5年，令呂失去認罪的三分之一減刑。呂不服刑期，上訴敗訴，再申請終極上訴，獲上訴庭批出上訴證明書，終審法院上訴委員會昨日開庭處理其逾時上訴許可申請，批准他上訴至終院，排期8月9日審理。

論第21條如何恰當詮釋

上訴人呂世瑜（現年26歲）昨穿灰色菱格毛衣及白襯衫，由懲教人員押解到庭應訊，看來精神不俗。上訴庭判辭早前提及，呂世瑜今年1月26日提出上訴，超出申請上訴證明書的28天期限，但律政司一方同意本案涉及重大議題，不反對上訴。

終院常任法官李義、霍兆剛、林文瀚昨日批准呂世瑜就兩個法律議題提上訴：國安法第21條中關於罪行「情節嚴重」者須處以5年以上、10年以下有期徒刑的條文，該如何恰當詮釋，及此刑期限制是否強制性；國安法第33條有關減刑因素的條文該如何恰當詮釋，特別是當中3項減刑條件是否已「盡列無遺」，還是條文容許基於其他求情理由減刑。

上訴方原擬爭議判刑偏離原有的判刑原則，涉及重大不公。終院認為此議題並非獨立的法律爭議，拒絕上訴方就此爭議。

【案件編號：FAMC 7/23】

（初選案）

相關字詞﹕終審法院 呂世瑜 煽動他人分裂國家罪 港區國安法

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