國安法前言行呈堂否 官稱需考慮 控方召畢證人 3法律爭議5．29續審

控方昨日傳召5名警員作供，其中3人與警方對「立場新聞」、「獨立媒體」和《蘋果日報》的所屬公司發出國安法「提交物料令」有關，負責接收3間傳媒交出的資料。國安處警員黎啟東於2021年初收取立場新聞前總編鍾沛權提交的文件，為民主動力在立場刊登廣告的往來電郵和單據。警員王錫輝則接收蘋果日報法律團隊提交的DVD，內有近200頁文件，包括「三投三不投」的全頁廣告、初選投票日的網上廣告等。

警蒐戴47文章 稱無指定清單

同一時間，國安處警員梁晉榮接收獨媒董事黃俊邦提交的12頁文件。除了簽收文件，梁亦負責擷取初選相關文章為證物。梁稱，他在公共圖書館和電影報刊辦取閱共276份報章，發布時間涵蓋2019年6月至2020年8月，並從中選取47份戴耀廷撰寫的文章存證，例如刊於《蘋果日報》的〈35+已超額完成〉，以及刊於《明報》的〈中共對港的戰略及戰術〉。法官陳仲衡問梁事前有沒有一張清單指明要蒐證的文章標題，梁稱沒有。

拘何桂藍時不知攬炒十步

fb帳戶「鄧奇」擷參選宣言

餘下兩名證人與何桂藍有關，包括上門拘捕何桂藍的反黑組警員黃柏烽。黃稱當時他向何表明，「有理由相信」何參加初選，旨在選出35名或以上勝出者，進入立法會後否決預算案，從而逼特首辭職，以達成戴耀廷提倡的「攬炒十步」計劃。黃在辯方盤問下承認，當時手上沒有「攬炒十步」文章，亦不知道什麼是「攬炒十步」。此外，國安處警長梁樂文曾以facebook帳戶「鄧奇」，擷取何桂藍在fb發布的參選宣言。

部分辯方擬聯合陳辭 引16案例

控方傳召證人完畢，代表何桂藍的大律師Trevor Beel要求將審訊押後，以準備「共謀者」原則、國安法時效等議題的書面陳辭。代表黃碧雲和林卓廷的大律師沈士文透露，部分辯方團隊正草擬聯合陳辭（joint submission），目前引用了16個案例；如個別被告有不同說法，會自行提交陳辭。經商討後，控方將於下周一（22日）提交陳辭，辯方須於下周四（25日）回覆。法官陳慶偉提醒，法庭處理上述議題後，各方可提出「毋須答辯」的申請。

一般而言，控方完成舉證後，辯方可申請被告毋須答辯，即提出理由指控方無足夠證據令被告的控罪表證成立。如法庭接納陳辭，被告毋須就控罪答辯及釋放；如法庭認為被告須答辯，就輪到辯方舉證，辯方可傳召辯方證人或被告親自作供。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）