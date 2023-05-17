兩電協議中期檢討 環局：範圍包括加重停電罰則

據目前規定，政府與電力公司均有權在截至今年12月31日為止的年度內，要求修改《協議》的任何部分，任何修改建議須經政府與電力公司雙方同意後才能實行。政府計劃今年與電力公司就《協議》做中期檢討，並正為此作準備。

環境局稱，政府對是次檢討持開放態度，沒為檢討範圍劃下界線，根據收集到的意見，政府初步打算商討修訂的範疇，包括但不限於減低准許利潤、要求電力公司於能源危機期間分擔能源價格成本、檢視獎勵/罰款機制以就重要停電事故加重罰則等，並會在完成檢討後，在適當時候匯報檢討結果。

梁熙倡人禍撤獎賞 天災留

民建聯立法會港島東議員梁熙認為，當局絕對有需要檢視目前的獎勵/罰款機制，他並建議若因人為事件引起的停電事故，應取消獎賞機制及加重罰則；反之若因天災造成的停電事故，並於指定時間修復，則可設獎勵機制。