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學校圖書館須否跟隨下架 蔡若蓮：教局予清晰指引

【明報專訊】公共圖書館近日下架大批書籍及錄影材料，教育局長蔡若蓮昨日被問到會否要求學校與公共圖書館標準看齊，她稱學校圖書館每年也會更新、增補或剔除一些學生比較少看或不適合的圖書，局方予學校清晰指引作專業把關。津貼中學議會主席李伊瑩表示，學校選書除遵照局方指引，亦會參考公共圖書館做法，相信學校會對下架的書目提高警覺，並按專業檢視。

津中議會稱選書參考公圖

料學校對下架書增警覺

李伊瑩稱，中學圖書館借閱對象集中青少年，有別公共圖書館涵蓋不同年齡層，校方選書考慮因素更多，如要確保書的內容不傳遞偏負面、不健康等思想。她稱，教育界近年對管理圖書館館藏的意識很高，過去亦有校長反映由局方提供明確書目，惟獲回應實行上有難度。李稱，學校會按現時既定原則，參考公共圖書館選書及檢視書目。

蔡若蓮昨稱，就如何選擇優質和適合學生的圖書，教師有專業能力判斷，局方不會就某一類書說一定「可用」或「不可用」，原則是配合學生的學習需要，且是優質、不會予學生錯誤信息的圖書。

有不具名校長稱，標準一直在改變，相信絕大多數學校也只能跟隨公共圖書館判斷，又稱按不同學校所獲的重點視學經驗，局方人員會到圖書館了解學校藏書，督學曾反映藏書或有問題，但不會明言是哪些藏書需下架。

教育局網頁所列的「學校圖書館館藏安排」，指圖書館主任應定期檢視館藏，與管理層等協調和溝通，以確保實體和電子版藏書等資源，無涉及危害國安及其他不適合學生閱讀的內容；如發現當中有涉及嚴重罪行、道德倫理不當、有可能違法或含有危害和不利於國安的資料和內容，理應馬上移除或停用，以免對學生有壞影響。

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