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書店幾不見涉六四書 下架作者書誠品樂文現小量

【明報專訊】特首李家超回應公共圖書館館藏下架一事，提到市民仍可從書店購買被下架書籍。本報記者昨日走訪多間書店了解，發現購買亦不容易，幾乎絕大部分書店均不見與「六四事件」有關的書；大型書店中，誠品書店有小量政治學者及有遭下架政黨背景者的作品。至於《大江東去：司徒華回憶錄》，出版社稱已售罄。

記者昨日在誠品書店、樂文書店發現有小部分政治學者及具政黨背景者的作品，包括吳靄儀的《拱心石下：從政十八年》、許寶強的《情感政治》、已故作家李怡的《世說短語300篇》。記者亦向兩間書店職員查詢會否有已故前支聯會主席司徒華的《大江東去》，職員均表示該書已售罄，出版社不再加印。

兩書店出版社《大江東去》售罄

《大江東去》由牛津大學出版社出版，根據其網頁亦顯示該書售罄。出版社回應本報記者查詢時，表示出版社正按照往常做法，就將於7月舉辦的書展作盤點，故書目的網上庫存資訊正在持續更新。

立法會前議員鄺俊宇的《有一種幸福叫守護》亦遭公共圖書館下架，鄺曾在商務印書館和三聯書局辦簽名會，昨日記者向商務印書館職員查詢，職員帶領記者到「流行讀物」的書架查看，但未找到。職員稱短期內應不會補貨。

彭志銘：書商即下架 部分怕麻煩

次文化堂社長彭志銘表示，曾向部分獨立書商了解，不少獨立書商因應公共圖書館覆檢書籍而立刻將書下架，亦有按法庭判決，避免觸犯法例而沒有售賣「羊村」繪本等。至於會否擔心採購時會無所適從，彭志銘稱部分負責人即使不是擔心被起訴，亦會「怕麻煩」。

康文署未有公布買書或審書準則，而公共圖書館有《館藏發展：引言》，並列明按聯合國教育、科學及文化組織《公共圖書館宣言》宣揚信念為指引，而該宣言表明，藏書與服務均不應受任何形式的思想、政治或宗教審查。圖書館使命包括發展和保存香港文學（見表）。

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