館藏須符香港利益 李：下架書可書店買 消息：審視無問題可再上架 書商促澄清買賣風險

李家超說，公共圖書館須確保館藏沒有不當內容，審視原則包括館藏有否違反香港法例、有否傳播不符合香港利益的信息；他亦對負責處理圖書館館藏的康文署人員專業水平有信心。

政府消息表示，在審計報告公布後，康文署遭各界批評對圖書館審書不力；消息人士稱，康文署正檢視已下架資料，按過往機制如沒有不當成分，可將書重新上架。至於會否公開訂明審視準則，消息人士稱較為困難，只能循專業角度判斷。

次文化堂社長彭志銘認為，李家超的說法，是否表明即使圖書館下架但不等同禁書，即買賣雙方均不違法；惟他擔心政府「不知會否反口」，要求有關部門澄清買賣雙方是否毋須擔心相關風險，否則或為書商製造「白色恐怖」。

立法會體演文出界議員霍啟剛表示，公共圖書館對於維護國家安全有責任，他相信出版界有足夠專業判斷讀物是否合法及適合在港傳播，只要出版界本着專業，毋須擔心會誤墮法網。

湯家驊引康署：

相關書未必適合推薦市民

資深大律師、行會成員湯家驊引述康文署稱，相關書籍未必適合推薦市民，故「暫時下架避免尷尬」，至於最終是否永久下架未有定案。他並已向相關部門表達，在覆檢後須解說準則，避免影響市民觀感；又引述相關部門，強調「香港並不存在禁書」，着重在一國兩制框架下保持多元化社會。至於書商出售相關書本是否違法，他認為單買賣書籍沒違法之嫌，惟難一概而論，稱「書本是死物，不會犯法」，某人有否觸犯煽動等罪，視乎其犯罪行為和意圖。

本報向康文署查詢審視準則和下架著作去向，獲回應稱會不時檢視及註銷不符合館藏發展的書，涉嫌內容可能違反國安或香港法律的書都會立即下架以作檢視。保安局表示，執法部門採取任何行動會按實際情况依法處理，不評論個別情况。

澳門圖書館司徒華作品消失

深圳圖書館仍有港下架書

本報昨報道，澳門公共圖書館系統搜查結果有12項司徒華文集，惟到昨傍晚前已不見該批作品。

至於在深圳圖書館的網頁內，仍有《大江東去：司徒華回憶錄》。澳門圖書館原先亦有立法會前議員吳靄儀及傳媒人區家麟的作品，昨午已不見，涉區家麟的只剩有份旁述的紀錄片；在深圳圖書館、廣東省市中山圖書館的網頁，則有遭香港圖書館下架的部分作品。

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