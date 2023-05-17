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大灣區GBA新聞：手機常掉落的士座位罅 售票機頂「重災區」

【明報專訊】《廣州日報》3月曾報道，港人朱女士不慎將一個裝有10萬元人民幣現金的黑色背包遺落在一輛的士上，她察覺後馬上返回落車點，發現司機打着「雙閃」燈在原地等候，將背包完璧歸趙。有的士司機總結各類「大頭蝦」乘客遺失物品特點，包括手機常因滑落座位和車門之間的縫隙而難以發現；亦有乘客忙於照顧孩子、打電話等原因忘拿物品。

司機難察覺及時提醒乘客

廣州的士司機翟秋平說，人們隨手拿着手機，但乘客上車後放鬆身心，隨意把手機放在角落，例如車門儲物格；或原本放在衫袋或褲袋裏，下車時滑落到地下角落或是座位與車門間的縫隙。翟說，這些角落一般倒後鏡看不到，司機難及時發現提醒乘客。另一司機李斌榮表示，有的乘客下車時忙着照顧小孩，或剛好在打電話，忘了放在車尾箱的行李，也有乘客因帶了多件行李，記起一個卻忘了另一個的情形時有發生。

在機場和火車站，自助增值機、自動售票機等頂部也是失物「重災區」，乘客往往順手將雨傘、水杯等物品放上去，處理票務事宜後忘記拿走。乘客將行李放入安檢儀器後，可能行李袋會在傳送帶上翻側，東西掉了出來，因此乘客取回行李時應檢查個人物品是否齊全。機場、火車站、地鐵站的諮詢櫃枱、餐飲商舖的收銀台則常見車票、證件遺落。洗手間是另一失物「黑點」，不少人洗手前脫掉戒指、放下手機等，洗完轉頭去找抹手紙，卻忘了貴重物品。

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