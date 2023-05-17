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大灣區GBA新聞：GPS定位的士巴士 助大頭蝦找失物 車內錄影可比對乘客照片 數十分鐘尋回

【明報專訊】全面通關後港人北上增加，可能會發生不少「大頭蝦」事情，例如將個人物品遺留在的士、高鐵、地鐵等。萬一遺漏東西又該怎樣尋回？其實深圳交通運輸局早年已設有智慧平台，透過GPS定位技術追蹤全城的士、巴士，就算忘了車牌，僅憑簡單資料也可極速協助失主找回物品。

明報記者 林迎

香港網友「Mandy Lee」早前在facebook群組分享「失而復得」的經歷。她在深圳從酒店搭的士往商場，落車後發現忘拿行李，而用香港支付寶支付車資只會顯示司機名字，沒聯絡方法。Mandy Lee說，她沒有內地電話卡，後來發現香港電話卡漫遊時仍可打緊急電話，遂致電110報警，15分鐘後警員到場，帶她到派出所查看閉路電視錄影。

不過輪候需時，警員建議她到「深圳交通失物查詢平台」，即位於福田區濱河大道3002號的深圳市無線電管理大廈8樓GPS查詢大廳尋求協助。Mandy Lee表示，到場填表後，職員用5分鐘就找到司機，還幫她打電話請司機將行李送過來，大約20分鐘就找回失物，司機還載她回到原來的商場。Mandy Lee稱，當時「開心到不得了」，還給了司機200元（人民幣，下同）酬勞。

另一網友「Jordan Cheng」亦回應該帖文稱，自己曾從寶安機場坐的士去深圳灣口岸，落車後發現遺下行李，報警後警員亦帶他去翻看閉路電視，一小時後找回司機，同樣是將失物送去派出所，再將事主載回口岸。

醉客忘乘車細節 憑監控尋回的士

多數港人在遺失重要物品後首先想到報警，但除此之外還可善用上述的「深圳交通失物查詢平台」。該平台於2011年設立，目的協助無法提供乘車細節的乘客尋回失物。過去乘客若想快速找回失物，必須留有印了車牌號碼的乘車發票，但現在乘客只要講出的士顏色、上下車地點、時間等，工作人員都可快速找到車輛。

當局稱錄影加密 不憂私隱

翻查深圳交通運輸局紀錄，曾有醉酒乘客完全回憶不起乘車時任何細節，但因深圳所有的士車內都裝有監控錄影，工作人員能用乘客照片比對，從而找到所乘車輛。另據深圳市公共交通管理局解釋，車內錄影經過加密，即使被黑客盜取也無法打開，只在需要時通過專業人士解密才能讀取作為證據，故乘客毋須擔心私隱泄漏。

根據深圳交通失物查詢平台公布，失物種類「包羅萬有」，如名牌手袋、身分證件、錢包、鑰匙、手機等。在全面通關後，單計今年2月，平台接待前來報失的乘客共181人次，協助找到的士140輛，找回失物個案90宗，估計所涉失物市值共67.13萬元，當中更包括2.2萬元港幣現金。

除親身前往查詢平台，失主還可致電深圳交通運輸局熱線12328、深圳市政府熱線12345，或登入深圳交通運輸局、深圳地鐵微信公眾號，進入失物認領功能登記或查詢。若在高鐵上遺留物品，則可致電全國鐵路客服電話12306，或進入12306手機程式，使用「遺失物品登記」功能。此外，深圳北、福田、羅湖、深圳東各火車站的「迎春花」服務崗位或客運值班室，都可為乘客提供尋物服務。

若港人在廣州的士上遺失物品，可致電廣州交委熱線96900或向所乘坐的士公司查詢。廣州的士同樣裝有監控及定位設備，方便尋找失物。廣州公交熱線96188、地鐵熱線96891及微信公眾號亦提供失物認領資訊。至於滴滴等網約車應用程式也附有相關功能，在「歷史訂單」下方的「我丟了東西」按鍵，乘客可與司機聯絡，或致電滴滴客戶服務員尋求協助。

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