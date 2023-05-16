【Emily】戰火下晚晚聽到求救聲 聯國安排無奈撤離 UNICEF港女生盼重返蘇丹工作

「聽到槍聲嗰吓，就知工作意義」

Candice大學畢業後一直從事兒童工作，佢話爸爸年輕時偷渡來港嘅經歷對佢好大影響，「爸爸成日同我講故事，話嚟到香港見到第一樣嘢就係一班小朋友孭住書包返學，佢見到呢個情景即刻流晒眼淚，因為佢一直好想好想返學，無奈家貧一直做唔到」。

開辦教育中心 促成小兒麻痹疫苗接種

於是長大後嘅Candice立志要為貧苦小朋友圓夢，畢業後先到越南聯合國兒童基金會工作3年，後來為幫助更落後地區嘅細路，舊年8月請纓調去蘇丹。佢話喺蘇丹呢9個月，最開心係喺當地開辦教育中心，見證一班細路學識由0數到10，最深刻係探望一個患上小兒麻痹症、只可以喺地上爬嘅小朋友，之後佢同聯合國促成當地展開咗全國小兒麻痹疫苗接種計劃。

正當工作漸上軌道，當地就爆發戰爭。佢記得第一下槍聲發生喺上月一個周六朝早，其後槍聲爆炸聲戰機聲不斷，跟住嗰7日為免被流彈射中，只可瞓喺無窗嘅廚房地下，斷水斷糧，趁夜晚走去已撤離嘅鄰居屋企偷嘢食。

斷水斷糧7天 炸彈屋外50米炸開

Candice話最初無諗過離開，直到第六日有炸彈喺屋外50米炸開，聯合國亦認為情况危急，決定安排佢撤離。回港之旅亦不易，先坐35個鐘頭巴士去蘇丹港，途中經過武裝分子據點，再搭12個鐘頭船去沙特阿拉伯，轉機再轉機才飛返香港。Candice慨嘆，作為人道工作者並唔希望喺咁重要嘅時刻離開，無奈已有5名人道救援者喪生，只有雙方停火之日，佢哋先可重啟工作。佢現於香港繼續幫手整理當地救援資訊，希望港人都可以多啲關心蘇丹。