中大偕美研發出演算法 預測二型糖尿患者腎病風險

現時亞洲約有50%末期腎病和透析病例由糖尿病引起，惟單以臨牀因素評估個別病人腎病風險十分困難。研究團隊表示，當人體DNA積累細微變化時，就會出現「DNA甲基化」情况，運算模型透過量度病人血液樣本中的甲基化標誌物，可預測其當前和未來幾年的腎功能。

逾1200港患者資料研發 逾300美患者測試

研究團隊利用香港糖尿病登記冊中逾1200名二型糖尿病患者的資料研發相關運算模型，並對326名患二型糖尿病的美國原住民做測試，確定該演算法能預測不同人口的腎臟疾病。論文共同高級作者、桑福德—伯納姆普利比斯生物醫學研究院生物訊息學主任葉旭立指出，研究證明結合臨牀數據與尖端技術，可以開發出運算模型協助醫生優化二型糖尿病的治療，以預防併發腎病的機率。

論文的共同作者、中大醫學院內科及藥物治療學講座教授陳重娥稱，研究不但強調香港糖尿病登記冊的獨特優勢，另可提高對糖尿病及其併發症的認識。團隊稱，目前正努力完善相關運算模型，並正納入其他數據以進一步強化演算法預測其他糖尿病相關問題的能力。