教媾女KOL否認營商 「別人課金為睹自己風采」

被告周柏賢（33歲）選擇不自辯，親自陳辭。控罪提及，被告要求鄭姓事主繳付3.8萬元學費後，再額外繳付10萬元以支付購買衣飾；被告另要求陳姓事主繳付7.8萬元學費後，再額外繳付33萬元購買衣飾。若兩人不從，便會終止授課。

控方先陳辭指出，涉案課程包裝為「付款一次、一整年全包」，但被告無交代須額外支付「裝身費」，亦沒有交代「裝身費」的細節，例如何時才能領取貨物及手表是否真貨等。學員作為消費者，因為被告的誤導性遺漏，才同意交易。

被告則稱，他只是建議事主們買名表，即使他們不同意支付「裝身費」，仍可繼續上堂，但他向事主們授課約一個月後已被捕，課程尚餘11個月，質疑控方如何證明他一定不會教授完整個課程。

「孔子也授徒 是否商人？」

被告又指一般課程設有教學大綱、課程時間表等資訊，而他從沒有給予這些明確資訊，仍有人會「課金」給他，因為他的職業是一名「KOL」，而別人「課金」是為了目賭他風采，並指海關不知道訂閱「KOL」的情况，強行說成營商行為；被告不同意自己收徒等同經營商業。他又引孔子為例，質疑孔子是否商人，裁判官打斷他，指兩者屬「唔同年代」；惟被告續稱，向孔子拜師都要交「見面禮」，並非無條件地施教。

【案件編號：ESCC502/23】