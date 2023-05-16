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停電調查揭至少4缺失 港燈拒談賞罰 報告指工程師欠警覺駁錯後備纜 議員：政府應查公司有否違例

【明報專訊】港島部分地區4月19日凌晨電力中斷48分鐘，港燈昨向機電署提交調查報告，指事發時數碼港電力開關站一條後備電纜電路不慎通電（見圖），引致供電系統短路及停電。報告揭露事故至少四大原因，包括系統電路圖和現場均無清晰顯示有後備電纜、現場電纜被防火箱遮擋，加上工程師警覺不足，未有進一步求證設施是否連接後備電纜，結果引發連串事件。港燈營運董事鄭祖瀛對事故引致4.4萬名客戶受影響致歉，稱會汲取教訓，事後亦已採取補救措施。

港燈昨召開記者會交代港島停電事故的調查結果，鄭祖瀛被多次問到，會否按《管制計劃協議》，將恢復供電的獎勵回饋市民，他表示現時討論獎罰事宜言之尚早，強調記者會重點是交代事發起因及改善措施，又指並非以單一事件決定港燈會否有復電獎勵。

「無後備纜就不會有防火箱」

政府昨於港燈記者會前約1小時發稿，環境及生態局稱港燈昨午12時向機電署提交調查報告。機電署稱正聯同獨立第三方專家仔細審視報告，評估事故原因是否理據充分及改善措施是否適切，在有需要時，會要求港燈釐清報告內容和提供進一步資料。政府重申非常關注今次事故，一直和港燈密切跟進事態發展。

將更新電路圖 加強標示後備纜

鄭祖瀛昨稱，事發當日零時49分開始停電，並於33分鐘後即1時22分開始恢復供電，1時37分所有客戶恢復電力供應，停電時間介乎33至48分鐘，少於1小時。他形容今次是港燈30年來首次發生的嚴重事件，極為罕見；他解釋發生故障後，南丫發電廠發電量持續下降，未能滿足負荷需求，電力系統變得不穩定，觸發保護裝置自動切斷部分客戶的電力，以避免醫院等重要公共設施受影響。

至於事故起因，港燈輸配電科總經理葉崇泰稱，事後調查發現，數碼港電力開關站的能源管理電路圖和現場，均無清晰信息，其中現場後備電纜只標示「SPARE」和「後備」字樣，加上在場監督工程師警覺不足，未有進一步求證是否有後備電纜存在，最終引發連串事件。他指港燈已制訂一系列改善措施，例如增加詳細標籤、更新電路圖，以及檢查港燈系統4條後備電纜，並與現有系統分離。

對於現場電纜被防火箱遮擋，鄭祖瀛說：「若現場無後備電纜接駁，便不會有防火箱。」他認為工程師警覺不足，又稱只要現場有一個人能指出標示不清晰的問題，便不會發生事故。不過他強調事故不涉單一責任，認為只要改善管理系統，就能避免事故發生，又指涉事工程師已被調到後勤支援部門工作。

學者：或長久荒廢損壞 通電即跳掣

調查報告顯示，連接到電纜隔離開關掣的275千伏後備電纜電路另一端位於雞籠灣的電䌫封口，因電䌫不慎通電導致發生閃絡而引發事故。理大電機工程學系教授鄭家偉稱，後備電纜理應可如常使用，正常通電不應會引致短路，他估計涉事電纜多年無用，「太耐無通電，有可能損壞亦不知，例如有水氣進入，突然有高壓電通過或會引致『跳掣』，觸發電壓大幅波動，引致停電」。

梁熙促堵塞賞罰機制漏洞

民建聯立法會議員梁熙指港燈說法反映涉事工程師欠警覺，或違反《電力條例》，促當局主動調查，若違例應考慮檢控。他亦不滿港燈拒絕補償受影響市民，促政府把握兩電中期檢討，堵塞賞罰機制漏洞。

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