去年家訪不果疑單位丟空 房署水泉澳收樓 揭獨居翁化骨

領綜援獨居 在港無家人

昨天早上10時許，警方接獲房屋署職員報案稱，在水泉澳邨林泉樓一單位收樓時發現木門從內鎖上，開鎖後發現地下有一副骸骨。警方到場調查，初步認為案件無可疑，暫列作屍體發現處理。據悉，事主為69歲李姓男子，領取綜援獨居於上址，在港沒有家人，有一胞姊在內地。案發單位附近鄰居均表示沒聞到異味，亦對事主沒甚印象。

鄰居稱無異味 對事主沒印象

房屋署表示，根據紀錄，有關單位戶籍只有戶主一人，房委會以自動轉帳方式收取相關公屋單位租金，沒有欠租情况。房屋署自2022年底定期家訪行動中察覺到該戶有丟空公屋的迹象，曾透過各種途徑，包括電話、不同時段家訪和通知書嘗試聯絡租戶不果，於是向租戶發出遷出通知書，要求佔用人將單位交回房屋署。限期屆滿之後，房屋署昨日採取行動收回單位，發現事件。房屋署對事件表示難過。

社會福利署表示，有關長者並非社署社工跟進的個案。社署會繼續嘗試尋找其親人，如有需要，亦會透過非政府機構協助處理其殮葬事宜。

社協促增資源發掘隱蔽長者

社區組織協會社區組織幹事阮淑茵認為，政府應該增加資源，讓老人中心協助發掘隱蔽長者，從而提供相應照顧或服務。阮認為今次個案發生於公屋，可透過「洗樓」找出獨居長者。阮建議政府應善用資源，例如為大廈保安員提供培訓，靠他們日常與長者住客的接觸、對住客的了解，為有需要長者提供協助。