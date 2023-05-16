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港聞

港聞二

長期病行動不便 父女家中倒斃 社協：港缺緊急支援 照顧者倘病難託他人代勞

【明報專訊】美孚新邨揭發雙屍命案。一對有長期病患及行動不便的父女與外界失聯多日，前晚女事主女兒上門查探發現無人應門報警，發現母親及外公倒斃。警方通宵在場蒐證調查，暫列屍體發現案，初步相信二人因身體狀况欠佳離世。社署稱高度關注事件，會盡快聯絡有關家庭，按其福利需要提供適切協助。

社署：高度關注 盡快聯絡家庭協助

兩名劉姓事主父親86歲、女兒59歲，同住美孚新邨8期百老匯街120號一單位，據了解，父女均有長期病患，行動不便，男事主有心臟病，女事主身材肥胖，有嚴重糖尿，早前右腳接受截肢手術，出入需坐輪椅，但父女平日會落樓用膳。

揭發命案的是劉婦33歲周姓女兒，她與母親失去聯絡多日感到擔心，遂於前晚10時許到二人美孚新邨的寓所探望，發現鐵閘反鎖，拍門又無反應，於是報警。消防到場破門入屋，發現男事主昏迷躺在客廳兩張櫈上，女事主則躺臥睡房牀無反應，救護員在場急救，證實兩人明顯死亡。

周四最後露面 家人上門查探揭發

警方封鎖案發單位，2男1女親友在場協助調查，鑑證科與政府化驗所人員在場蒐證。經初步調查門窗並無被撬毁，單位亦無搜掠或打鬥痕迹，點算後無財物損失。經翻查大廈閉路電視片段，發現女事主最後於上周四晚上外出用膳後，再沒離開過住所，在場亦無檢獲遺書。經法醫初步檢驗兩名事主均無表面傷痕，但發現兩人身體狀况欠佳，確實死因仍有待毒理化驗報告結果進一步確定，警方暫列作屍體發現。至昨日凌晨4時許，仵工將兩事主遺體舁送殮房，探員檢走多袋證物包括枕頭等返署調查。

社署稱，涉事家庭非社署社工跟進個案，亦沒接受社署資助服務。社署知悉事件後已聯絡有關家屬提供情緒輔導，並按其福利需要提供適切協助。

社區組織協會社區組織幹事阮淑茵稱，案中驟眼看59歲女兒是照顧者，惟她同是傷殘者，「都唔知邊個照顧邊個」。阮指出，現時香港並無緊急支援服務，照顧者一旦生病，亦無法將有需要的家人交託他人照顧。她說，香港雖有暫託服務，但要輪候一定時間，亦要符合申請門檻。另外殘疾者或長者通常在醫療、保健食品及車費開支都較高，政府雖設相關津貼，但規定領取綜援、長者生活津貼或傷殘津貼者不能領取，避免資源重疊，亦因政府認為殘疾者不能擔任照顧者。阮認為政策有商榷之處，事實上有殘疾者同時為照顧者。

相關字詞﹕屍體發現 美孚新邨

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