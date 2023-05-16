明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

檢控官染疫 奏《榮光》二胡翁案押後一天

【明報專訊】六旬退休老翁涉在東涌街頭以二胡演奏《願榮光歸香港》，遭票控「沒有許可證而奏玩樂器」罪，受審被裁定罪脫。他另涉在旺角、大圍和中環演奏二胡，被控「沒有許可證而在公眾地方籌款」等7罪，他不認罪受審。案件原定昨天於沙田裁判法院開審，因檢控官染疫而押後今天續審。庭上處理同意事實，被告承認在案發時奏玩二胡，重申「事實基本是這樣，只是我沒有罪」。

控方稱本案主控律政司高級檢控官林曉敏上周確診新冠，申請順延審訊待她康復到庭。被告李解新（現年69歲）一度反對押後，稱「香港檢控官太多了，我一比十二、一比十三，我是堅持到底」。裁判官朱文瀚最終同意押後審訊，首先處理被告答辯及同意事實。

被告認奏二胡 「只是我沒罪」

被告否認4項「沒有許可證而奏玩樂器」及3項「沒有許可證而在公眾地方籌款」傳票控罪受審。控罪指稱他前年8月3日、8月18日、9月9日及去年9月29日，分別在港鐵旺角東站外及中環干諾道中天橋近國際金融中心出入口，無合法權限或解釋，且沒有警務處長發出的許可證，奏玩二胡連擴音器；以及去年6月24日、8月24日和9月29日分別在大圍站外及中環干諾道中天橋近國際金融中心出入口，無合法權限或合理辯解，且沒有由社會福利署或民政及青年事務局長發出的許可證，而進行籌款活動。

【案件編號：KCS 38409-11/21等】

（反修例風暴）

相關字詞﹕確診新冠病 檢控官 沒有訂可證而在公眾地方籌款罪 二胡 願榮光歸香港

上 / 下一篇新聞

個別作者書全下架 前檔案處長疑過火 被質疑無清晰準則 鄧炳強：康文署有自己政策
個別作者書全下架 前檔案處長疑過火 被質疑無清晰準則 鄧炳強：康文署有自己政策
錄好老師好學生故事 司徒華基金會書亦下架
錄好老師好學生故事 司徒華基金會書亦下架
罪案宗數按年升近半 鄧炳強歸因社會復常
罪案宗數按年升近半 鄧炳強歸因社會復常
議員倡投票須生物認證 政府：需研究
議員倡投票須生物認證 政府：需研究
30款紙尿片尿褲 13透氣度低 質素非愈貴愈好 消委籲按用家情况選購
30款紙尿片尿褲 13透氣度低 質素非愈貴愈好 消委籲按用家情况選購
七成未符歐盟標準 5款滑板試跌後破裂 另5款軸承彎曲斷開
七成未符歐盟標準 5款滑板試跌後破裂 另5款軸承彎曲斷開
首季食肆電子落單投訴相當去年一半 沒解釋熱水計茶芥 消委：食客可不付錢
首季食肆電子落單投訴相當去年一半 沒解釋熱水計茶芥 消委：食客可不付錢
體檢差價可逾9倍 或無醫生診斷講解 消委倡留意項目適合否
體檢差價可逾9倍 或無醫生診斷講解 消委倡留意項目適合否
菲傭抹窗墮樓亡 代理：合約只准清潔設窗花外窗
菲傭抹窗墮樓亡 代理：合約只准清潔設窗花外窗
恒地前經理涉收18萬泄招標資料 分包商5人同控串謀 涉9新盤工程
恒地前經理涉收18萬泄招標資料 分包商5人同控串謀 涉9新盤工程
感應問題未解 城隧獅隧兩周內推易通行 的士業界憂大亂
感應問題未解 城隧獅隧兩周內推易通行 的士業界憂大亂
童樂居虐兒案：說教無效故推打幼童 職員稱慢慢傾或危險
童樂居虐兒案：說教無效故推打幼童 職員稱慢慢傾或危險
連蝕8年 迪士尼虧損收窄 總人次升22％稱前景樂觀 下月周開6至7日
連蝕8年 迪士尼虧損收窄 總人次升22％稱前景樂觀 下月周開6至7日
區議員稱擴區下選舉經費不足 曾國衞：考慮增上限
區議員稱擴區下選舉經費不足 曾國衞：考慮增上限
放工具刺輪胎堵路 「和你lunch」3人認暴動
放工具刺輪胎堵路 「和你lunch」3人認暴動
長期病行動不便 父女家中倒斃 社協：港缺緊急支援 照顧者倘病難託他人代勞
長期病行動不便 父女家中倒斃 社協：港缺緊急支援 照顧者倘病難託他人代勞
去年家訪不果疑單位丟空 房署水泉澳收樓 揭獨居翁化骨
去年家訪不果疑單位丟空 房署水泉澳收樓 揭獨居翁化骨
稱不悉可押後案件 前警撤收賄認罪答辯
稱不悉可押後案件 前警撤收賄認罪答辯
停電調查揭至少4缺失 港燈拒談賞罰 報告指工程師欠警覺駁錯後備纜 議員：政府應查公司有否違例
停電調查揭至少4缺失 港燈拒談賞罰 報告指工程師欠警覺駁錯後備纜 議員：政府應查公司有否違例
教媾女KOL否認營商 「別人課金為睹自己風采」
教媾女KOL否認營商 「別人課金為睹自己風采」
大灣區GBA新聞：順德廚師學院推行5年 擴展外省 弘揚飲食 粵菜師傅班授徒助脫貧
大灣區GBA新聞：順德廚師學院推行5年 擴展外省 弘揚飲食 粵菜師傅班授徒助脫貧
大灣區GBA新聞：粵菜技工家政3工程 粵改變貧戶前景
大灣區GBA新聞：粵菜技工家政3工程 粵改變貧戶前景
灣區手記：人从众 ／文：尚東美
灣區手記：人从众 ／文：尚東美
中大偕美研發出演算法 預測二型糖尿患者腎病風險
中大偕美研發出演算法 預測二型糖尿患者腎病風險
【Emily】戰火下晚晚聽到求救聲 聯國安排無奈撤離 UNICEF港女生盼重返蘇丹工作
【Emily】戰火下晚晚聽到求救聲 聯國安排無奈撤離 UNICEF港女生盼重返蘇丹工作
【Emily】政府擬修例 餵野鴿可罰10萬囚1年
【Emily】政府擬修例 餵野鴿可罰10萬囚1年
【Emily】AI偵測遇溺隔10月仍未測試 田二少：係咪耍議員？
【Emily】AI偵測遇溺隔10月仍未測試 田二少：係咪耍議員？
【Emily】「任何仁」教議員做CPR用AED
【Emily】「任何仁」教議員做CPR用AED
【Emily】立會「睇樓團」參觀新茶水間示範單位
【Emily】立會「睇樓團」參觀新茶水間示範單位