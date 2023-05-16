檢控官染疫 奏《榮光》二胡翁案押後一天

控方稱本案主控律政司高級檢控官林曉敏上周確診新冠，申請順延審訊待她康復到庭。被告李解新（現年69歲）一度反對押後，稱「香港檢控官太多了，我一比十二、一比十三，我是堅持到底」。裁判官朱文瀚最終同意押後審訊，首先處理被告答辯及同意事實。

被告認奏二胡 「只是我沒罪」

被告否認4項「沒有許可證而奏玩樂器」及3項「沒有許可證而在公眾地方籌款」傳票控罪受審。控罪指稱他前年8月3日、8月18日、9月9日及去年9月29日，分別在港鐵旺角東站外及中環干諾道中天橋近國際金融中心出入口，無合法權限或解釋，且沒有警務處長發出的許可證，奏玩二胡連擴音器；以及去年6月24日、8月24日和9月29日分別在大圍站外及中環干諾道中天橋近國際金融中心出入口，無合法權限或合理辯解，且沒有由社會福利署或民政及青年事務局長發出的許可證，而進行籌款活動。

【案件編號：KCS 38409-11/21等】

（反修例風暴）