放工具刺輪胎堵路 「和你lunch」3人認暴動

被告酒樓工人陳維聰（案發時25歲，下同）、售貨員蔡綺洛（23歲）及美容師林梅嘩（23歲）承認同一項暴動罪，被控2019年11月12日在畢打街與德輔道中及干諾道中交界一帶，與其他人參與暴動。陳另涉管有危險藥物罪，即大麻；蔡另涉管有物品意圖摧毁或損害財產罪，即槌子及46顆彈珠；以及3人另涉在非法集結現場使用蒙面物品罪，均不予起訴。

承認案情稱，當日中午12時許，示威者堵塞畢打街及德輔道中的車路。由於警方人數不及示威者多，警員乘警車暫時撤離，示威者沿途追趕及向警車掟磚塊。示威者堵路時，破壞多部雙層巴士，當一名巴士司機嘗試掉頭離開，示威者向巴士的擋風玻璃及側鏡噴上黑漆，以及將輪胎放氣。

5人不認罪 今續審

其後警方派隊員驅散示威者並沿畢打街推進，一批示威者向警員扔石頭並持續後退，直至在德輔道中遇上另一隊警方隊伍時，該批示威者掉頭逃跑，最終共30人在置地廣場外被捕，包括案中3名被告。

其餘5名被告包括演員吳智杰（25歲）、餐飲接待員陳敦涵（22歲）、社工李晁鋒（24歲）、註冊放射技師陳灝良（24歲）及教師梁升彥（24歲），即否認控罪受審。審訊今續。

【案件編號：DCCC 356/21】

（反修例風暴）