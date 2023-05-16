區議員稱擴區下選舉經費不足 曾國衞：考慮增上限

檢視民政處需否增資源

簡介會由政制局長曾國衞及民青局長麥美娟主講，在北角社區會堂舉行，分為港九及新界代表兩場，分別歷時1個多小時。屬民主派的大埔區議會主席毛家俊在會上獲抽中發問，他關注新制下各區民政處的工作量大增，當局應考慮增加人手。他引述麥美娟稱，政府會檢視是否需要額外增加資源。毛家俊亦在會上指出，新制下選區範圍大增，惟直選議員的薪酬和津貼等不變，安排並不公平。灣仔區議會主席黃宏泰亦在會上表示，新制度下選區範圍擴大，沿用舊制的選舉經費並不足夠，冀政府增加經費上限，他引述曾國衞回應稱會考慮建議，將提交立法會討論。

直選非直選傾向同日舉行

在新制度下，有意參與直選者需取得三會各3個成員提名，西貢區議會主席周賢明引述會上有意見質疑較難取得三會提名，認為可以透過增加當區選民提名代替，惟政府重申新制度需確保「愛國者治港」。將軍澳北分區會主席、新民黨陳志豪表示，會上有人問直選及地區委員會界別議員是否同時選出，他引述曾國衞說具體選舉安排由選舉事務處決定，不過政府傾向同日舉行兩組選舉。

黃大仙區議員譚香文會後表示，會面交流良好，她期望民主派的愛國愛港及溫和人士參與來屆區選，以大局為重，為地區發展服務，認為不應再像前年立法會選舉般杯葛選舉，否則對民主派不利。