明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

區議員稱擴區下選舉經費不足 曾國衞：考慮增上限

【明報專訊】區議會改革方案月初公布，蒐集公眾意見的期限今日結束，政府昨為區議會、地區三會（分區會、防火會、滅罪會）及關愛隊代表舉行簡介會。多名與會者關注新制度下選區範圍擴大令競選困難，沿用現行選舉經費不足。另外，政制局長曾國衞在會上表示，傾向於同一日舉行直選及地區委員會界別選舉。

檢視民政處需否增資源

簡介會由政制局長曾國衞及民青局長麥美娟主講，在北角社區會堂舉行，分為港九及新界代表兩場，分別歷時1個多小時。屬民主派的大埔區議會主席毛家俊在會上獲抽中發問，他關注新制下各區民政處的工作量大增，當局應考慮增加人手。他引述麥美娟稱，政府會檢視是否需要額外增加資源。毛家俊亦在會上指出，新制下選區範圍大增，惟直選議員的薪酬和津貼等不變，安排並不公平。灣仔區議會主席黃宏泰亦在會上表示，新制度下選區範圍擴大，沿用舊制的選舉經費並不足夠，冀政府增加經費上限，他引述曾國衞回應稱會考慮建議，將提交立法會討論。

直選非直選傾向同日舉行

在新制度下，有意參與直選者需取得三會各3個成員提名，西貢區議會主席周賢明引述會上有意見質疑較難取得三會提名，認為可以透過增加當區選民提名代替，惟政府重申新制度需確保「愛國者治港」。將軍澳北分區會主席、新民黨陳志豪表示，會上有人問直選及地區委員會界別議員是否同時選出，他引述曾國衞說具體選舉安排由選舉事務處決定，不過政府傾向同日舉行兩組選舉。

黃大仙區議員譚香文會後表示，會面交流良好，她期望民主派的愛國愛港及溫和人士參與來屆區選，以大局為重，為地區發展服務，認為不應再像前年立法會選舉般杯葛選舉，否則對民主派不利。

相關字詞﹕麥美娟 曾國衞 區議會改制

上 / 下一篇新聞

個別作者書全下架 前檔案處長疑過火 被質疑無清晰準則 鄧炳強：康文署有自己政策
個別作者書全下架 前檔案處長疑過火 被質疑無清晰準則 鄧炳強：康文署有自己政策
錄好老師好學生故事 司徒華基金會書亦下架
錄好老師好學生故事 司徒華基金會書亦下架
罪案宗數按年升近半 鄧炳強歸因社會復常
罪案宗數按年升近半 鄧炳強歸因社會復常
議員倡投票須生物認證 政府：需研究
議員倡投票須生物認證 政府：需研究
30款紙尿片尿褲 13透氣度低 質素非愈貴愈好 消委籲按用家情况選購
30款紙尿片尿褲 13透氣度低 質素非愈貴愈好 消委籲按用家情况選購
七成未符歐盟標準 5款滑板試跌後破裂 另5款軸承彎曲斷開
七成未符歐盟標準 5款滑板試跌後破裂 另5款軸承彎曲斷開
首季食肆電子落單投訴相當去年一半 沒解釋熱水計茶芥 消委：食客可不付錢
首季食肆電子落單投訴相當去年一半 沒解釋熱水計茶芥 消委：食客可不付錢
體檢差價可逾9倍 或無醫生診斷講解 消委倡留意項目適合否
體檢差價可逾9倍 或無醫生診斷講解 消委倡留意項目適合否
菲傭抹窗墮樓亡 代理：合約只准清潔設窗花外窗
菲傭抹窗墮樓亡 代理：合約只准清潔設窗花外窗
恒地前經理涉收18萬泄招標資料 分包商5人同控串謀 涉9新盤工程
恒地前經理涉收18萬泄招標資料 分包商5人同控串謀 涉9新盤工程
感應問題未解 城隧獅隧兩周內推易通行 的士業界憂大亂
感應問題未解 城隧獅隧兩周內推易通行 的士業界憂大亂
童樂居虐兒案：說教無效故推打幼童 職員稱慢慢傾或危險
童樂居虐兒案：說教無效故推打幼童 職員稱慢慢傾或危險
連蝕8年 迪士尼虧損收窄 總人次升22％稱前景樂觀 下月周開6至7日
連蝕8年 迪士尼虧損收窄 總人次升22％稱前景樂觀 下月周開6至7日
放工具刺輪胎堵路 「和你lunch」3人認暴動
放工具刺輪胎堵路 「和你lunch」3人認暴動
檢控官染疫 奏《榮光》二胡翁案押後一天
檢控官染疫 奏《榮光》二胡翁案押後一天
長期病行動不便 父女家中倒斃 社協：港缺緊急支援 照顧者倘病難託他人代勞
長期病行動不便 父女家中倒斃 社協：港缺緊急支援 照顧者倘病難託他人代勞
去年家訪不果疑單位丟空 房署水泉澳收樓 揭獨居翁化骨
去年家訪不果疑單位丟空 房署水泉澳收樓 揭獨居翁化骨
稱不悉可押後案件 前警撤收賄認罪答辯
稱不悉可押後案件 前警撤收賄認罪答辯
停電調查揭至少4缺失 港燈拒談賞罰 報告指工程師欠警覺駁錯後備纜 議員：政府應查公司有否違例
停電調查揭至少4缺失 港燈拒談賞罰 報告指工程師欠警覺駁錯後備纜 議員：政府應查公司有否違例
教媾女KOL否認營商 「別人課金為睹自己風采」
教媾女KOL否認營商 「別人課金為睹自己風采」
大灣區GBA新聞：順德廚師學院推行5年 擴展外省 弘揚飲食 粵菜師傅班授徒助脫貧
大灣區GBA新聞：順德廚師學院推行5年 擴展外省 弘揚飲食 粵菜師傅班授徒助脫貧
大灣區GBA新聞：粵菜技工家政3工程 粵改變貧戶前景
大灣區GBA新聞：粵菜技工家政3工程 粵改變貧戶前景
灣區手記：人从众 ／文：尚東美
灣區手記：人从众 ／文：尚東美
中大偕美研發出演算法 預測二型糖尿患者腎病風險
中大偕美研發出演算法 預測二型糖尿患者腎病風險
【Emily】戰火下晚晚聽到求救聲 聯國安排無奈撤離 UNICEF港女生盼重返蘇丹工作
【Emily】戰火下晚晚聽到求救聲 聯國安排無奈撤離 UNICEF港女生盼重返蘇丹工作
【Emily】政府擬修例 餵野鴿可罰10萬囚1年
【Emily】政府擬修例 餵野鴿可罰10萬囚1年
【Emily】AI偵測遇溺隔10月仍未測試 田二少：係咪耍議員？
【Emily】AI偵測遇溺隔10月仍未測試 田二少：係咪耍議員？
【Emily】「任何仁」教議員做CPR用AED
【Emily】「任何仁」教議員做CPR用AED
【Emily】立會「睇樓團」參觀新茶水間示範單位
【Emily】立會「睇樓團」參觀新茶水間示範單位