連蝕8年 迪士尼虧損收窄 總人次升22％稱前景樂觀 下月周開6至7日

香港迪士尼樂園表示，2022財政年度是連續第三年因新冠疫情而面對重大營商和營運挑戰，因防疫措施強制關閉近3個半月，加上採取每周5天營運模式，總營運日子約6個月。園方稱，第五波疫情延長旅遊限制措施及隔離檢疫要求，入境旅遊幾近絕迹，園區亦面對負經濟增長及本地勞動人口減少。

不過，園方稱受惠本地遊客入場人次仍錄得22%增長至340萬，全年業務收入升31%至22億元；度假區酒店上年度使用率為78%；樂園人均消費及每房賓客消費分別有11%及7%的增長。未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為負8.61億元，而淨虧損為21億元，較上年度收窄12%。華特迪士尼公司除在2022財政年度推延收取專利權費，亦將其提供的周轉信貸從去年11月起由21億元增至27億元。

11月開「魔雪奇緣世界」

莫偉庭形容，「奇妙夢想城堡」及去年推出的多媒體夜間城堡匯演「迪士尼星夢光影之旅」是「扭轉局面的關鍵一着」。他又公布今年下半年新項目，包括新園區「魔雪奇緣世界」將於11月開幕，遊客可在「阿德爾王國」遊歷各個電影中的景點；「華特迪士尼」與米奇老鼠銅像「創夢家」則將於10月揭幕。

香港迪士尼疫情以來每周僅開放5日，莫偉庭稱檢視巿場狀况並適時調整營運模式，決定由6月中起會每周營運6日或7日以配合遊客需求。他有信心本地人入場維持強勁，而東南亞市場目前已恢復疫前水平，很多因素反映前景樂觀，「但要明白復蘇只是剛剛開始，很多行業都是」，園方正密切觀望航班運力增加情况。

觀望運力增 多招1000藝人

香港迪士尼今年2月曾舉行招聘會擬聘600人，莫偉庭透露招聘活動成功聘請300人，目前期望可招聘多1000名演藝人員，主要為前線及專業人員。他說，香港毫無疑問有勞工供應問題，業界及政府都必須處理，但迪士尼非常幸運地被視為最佳僱主之一，人們仍非常希望加入迪士尼。

稱樂園恢復情况優於市場

被問到會否預期今個財政年度會繼續虧損，莫偉庭說市場正復蘇，「我們沒有水晶球，不知道市場怎麼行，復蘇得有多快」，但迪士尼恢復情况比市場更好，「我們正在正確的軌道上」，相信業務肯定有改善。他強調目前無計劃向股東要求任何資金。被問票價調整，他說定價方面無任何宣布，但過去兩年增加了兩層票價結構，亦有不同優惠予本地客。