明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

連蝕8年 迪士尼虧損收窄 總人次升22％稱前景樂觀 下月周開6至7日

【明報專訊】疫情下多次停開的香港迪士尼樂園昨公布業績，連續8年「見紅」，但整體情况有改善，2022財政年度（2021年10月至2022年9月）淨虧損較上一年度收窄12%至21億元；去年錄得總入場人次340萬，按年升22%。行政總裁莫偉庭對前景樂觀，相信業務肯定會有改善。園方亦宣布6月中起恢復每周營運6日或7日，新園區「魔雪奇緣世界」將於11月開幕。

香港迪士尼樂園表示，2022財政年度是連續第三年因新冠疫情而面對重大營商和營運挑戰，因防疫措施強制關閉近3個半月，加上採取每周5天營運模式，總營運日子約6個月。園方稱，第五波疫情延長旅遊限制措施及隔離檢疫要求，入境旅遊幾近絕迹，園區亦面對負經濟增長及本地勞動人口減少。

不過，園方稱受惠本地遊客入場人次仍錄得22%增長至340萬，全年業務收入升31%至22億元；度假區酒店上年度使用率為78%；樂園人均消費及每房賓客消費分別有11%及7%的增長。未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為負8.61億元，而淨虧損為21億元，較上年度收窄12%。華特迪士尼公司除在2022財政年度推延收取專利權費，亦將其提供的周轉信貸從去年11月起由21億元增至27億元。

11月開「魔雪奇緣世界」

莫偉庭形容，「奇妙夢想城堡」及去年推出的多媒體夜間城堡匯演「迪士尼星夢光影之旅」是「扭轉局面的關鍵一着」。他又公布今年下半年新項目，包括新園區「魔雪奇緣世界」將於11月開幕，遊客可在「阿德爾王國」遊歷各個電影中的景點；「華特迪士尼」與米奇老鼠銅像「創夢家」則將於10月揭幕。

香港迪士尼疫情以來每周僅開放5日，莫偉庭稱檢視巿場狀况並適時調整營運模式，決定由6月中起會每周營運6日或7日以配合遊客需求。他有信心本地人入場維持強勁，而東南亞市場目前已恢復疫前水平，很多因素反映前景樂觀，「但要明白復蘇只是剛剛開始，很多行業都是」，園方正密切觀望航班運力增加情况。

觀望運力增 多招1000藝人

香港迪士尼今年2月曾舉行招聘會擬聘600人，莫偉庭透露招聘活動成功聘請300人，目前期望可招聘多1000名演藝人員，主要為前線及專業人員。他說，香港毫無疑問有勞工供應問題，業界及政府都必須處理，但迪士尼非常幸運地被視為最佳僱主之一，人們仍非常希望加入迪士尼。

稱樂園恢復情况優於市場

被問到會否預期今個財政年度會繼續虧損，莫偉庭說市場正復蘇，「我們沒有水晶球，不知道市場怎麼行，復蘇得有多快」，但迪士尼恢復情况比市場更好，「我們正在正確的軌道上」，相信業務肯定有改善。他強調目前無計劃向股東要求任何資金。被問票價調整，他說定價方面無任何宣布，但過去兩年增加了兩層票價結構，亦有不同優惠予本地客。

上 / 下一篇新聞

個別作者書全下架 前檔案處長疑過火 被質疑無清晰準則 鄧炳強：康文署有自己政策
個別作者書全下架 前檔案處長疑過火 被質疑無清晰準則 鄧炳強：康文署有自己政策
錄好老師好學生故事 司徒華基金會書亦下架
錄好老師好學生故事 司徒華基金會書亦下架
罪案宗數按年升近半 鄧炳強歸因社會復常
罪案宗數按年升近半 鄧炳強歸因社會復常
議員倡投票須生物認證 政府：需研究
議員倡投票須生物認證 政府：需研究
30款紙尿片尿褲 13透氣度低 質素非愈貴愈好 消委籲按用家情况選購
30款紙尿片尿褲 13透氣度低 質素非愈貴愈好 消委籲按用家情况選購
七成未符歐盟標準 5款滑板試跌後破裂 另5款軸承彎曲斷開
七成未符歐盟標準 5款滑板試跌後破裂 另5款軸承彎曲斷開
首季食肆電子落單投訴相當去年一半 沒解釋熱水計茶芥 消委：食客可不付錢
首季食肆電子落單投訴相當去年一半 沒解釋熱水計茶芥 消委：食客可不付錢
體檢差價可逾9倍 或無醫生診斷講解 消委倡留意項目適合否
體檢差價可逾9倍 或無醫生診斷講解 消委倡留意項目適合否
菲傭抹窗墮樓亡 代理：合約只准清潔設窗花外窗
菲傭抹窗墮樓亡 代理：合約只准清潔設窗花外窗
恒地前經理涉收18萬泄招標資料 分包商5人同控串謀 涉9新盤工程
恒地前經理涉收18萬泄招標資料 分包商5人同控串謀 涉9新盤工程
感應問題未解 城隧獅隧兩周內推易通行 的士業界憂大亂
感應問題未解 城隧獅隧兩周內推易通行 的士業界憂大亂
童樂居虐兒案：說教無效故推打幼童 職員稱慢慢傾或危險
童樂居虐兒案：說教無效故推打幼童 職員稱慢慢傾或危險
區議員稱擴區下選舉經費不足 曾國衞：考慮增上限
區議員稱擴區下選舉經費不足 曾國衞：考慮增上限
放工具刺輪胎堵路 「和你lunch」3人認暴動
放工具刺輪胎堵路 「和你lunch」3人認暴動
檢控官染疫 奏《榮光》二胡翁案押後一天
檢控官染疫 奏《榮光》二胡翁案押後一天
長期病行動不便 父女家中倒斃 社協：港缺緊急支援 照顧者倘病難託他人代勞
長期病行動不便 父女家中倒斃 社協：港缺緊急支援 照顧者倘病難託他人代勞
去年家訪不果疑單位丟空 房署水泉澳收樓 揭獨居翁化骨
去年家訪不果疑單位丟空 房署水泉澳收樓 揭獨居翁化骨
稱不悉可押後案件 前警撤收賄認罪答辯
稱不悉可押後案件 前警撤收賄認罪答辯
停電調查揭至少4缺失 港燈拒談賞罰 報告指工程師欠警覺駁錯後備纜 議員：政府應查公司有否違例
停電調查揭至少4缺失 港燈拒談賞罰 報告指工程師欠警覺駁錯後備纜 議員：政府應查公司有否違例
教媾女KOL否認營商 「別人課金為睹自己風采」
教媾女KOL否認營商 「別人課金為睹自己風采」
大灣區GBA新聞：順德廚師學院推行5年 擴展外省 弘揚飲食 粵菜師傅班授徒助脫貧
大灣區GBA新聞：順德廚師學院推行5年 擴展外省 弘揚飲食 粵菜師傅班授徒助脫貧
大灣區GBA新聞：粵菜技工家政3工程 粵改變貧戶前景
大灣區GBA新聞：粵菜技工家政3工程 粵改變貧戶前景
灣區手記：人从众 ／文：尚東美
灣區手記：人从众 ／文：尚東美
中大偕美研發出演算法 預測二型糖尿患者腎病風險
中大偕美研發出演算法 預測二型糖尿患者腎病風險
【Emily】戰火下晚晚聽到求救聲 聯國安排無奈撤離 UNICEF港女生盼重返蘇丹工作
【Emily】戰火下晚晚聽到求救聲 聯國安排無奈撤離 UNICEF港女生盼重返蘇丹工作
【Emily】政府擬修例 餵野鴿可罰10萬囚1年
【Emily】政府擬修例 餵野鴿可罰10萬囚1年
【Emily】AI偵測遇溺隔10月仍未測試 田二少：係咪耍議員？
【Emily】AI偵測遇溺隔10月仍未測試 田二少：係咪耍議員？
【Emily】「任何仁」教議員做CPR用AED
【Emily】「任何仁」教議員做CPR用AED
【Emily】立會「睇樓團」參觀新茶水間示範單位
【Emily】立會「睇樓團」參觀新茶水間示範單位