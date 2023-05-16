童樂居虐兒案：說教無效故推打幼童 職員稱慢慢傾或危險

被告陳綺雯被控2021年12月11至21日期間，在九龍旺角砵蘭街香港保護兒童會，故意襲擊、虐待或忽略兩歲男童B、兩歲女童V、3歲男童F及一名身分不詳兒童。承認事實指被告1995年起受僱於童樂居，翌年正式註冊為幼教工作者。

庭上播放片段，顯示F坐在廁板上如廁時，被告扯着他的手大力甩動數次。裁判官裁定本案表證成立後，被告選擇作供，她解釋F當時在玩弄身上的鈕扣，擔憂F一旦拔下鈕扣，會誤吞下。至於為何要維持9秒之久，被告稱「想佢記憶深啲」，重申使用的力度和扭動幅度不大，「只係僅僅捉住佢隻手」。

指童未倒地 自辯「唔係大力」

另一事件中，B等候如廁時突遭被告拍打頭部，令B幾乎絆倒。被告稱訓練B便溺時他未脫下尿布便走入廁間，遂把他「撥」到一旁，因B沒倒下，「所以我知我唔係大力」。除此之外，某天在活動室內，逾10名幼童一字排開，V和身分不詳兒童互有打鬧，被告拍打二人頭部。被告指當時多名幼童失禁，分身不暇，要在短時間內阻止二人「郁來郁去」。

另一片段顯示，逾10名幼童「L」字形坐下，被告向幼童展示白板，其後連人帶椅滑到V前，先後向下和向上打V臉部，V頭部一度仰後險些着地。被告解釋，當時疫情嚴峻，V嘴對嘴親吻旁邊幼童一下，此舉可能會增加病毒傳播風險，須即時阻止，否則其他幼童會仿效。案件押後至6月2日結案陳辭。

【案件編號：KCCC 422/22】